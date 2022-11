Ex-assistente de realização da Endemol, o “Big” foi crescendo nos bastidores do formato. É amigo de Cristina Ferreira, vive próximo da casa mais vigiada do País e tem dois filhos gerados por barriga de aluguer.

Bernardo, a voz off do Big Brother

Diz-se o desconhecido mais famoso de Portugal, tem 46 anos, fala fluentemente inglês e espanhol, e há uma década faz-se ouvir na casa mais vigiada do País (Big Brother). Até vive próximo dela, nas imediações de Mafra – não vá ser chamado de urgência por algum concorrente. É a "Voz" off do reality-show da TVI, chama-se Bernardo Góis.