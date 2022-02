Tânia Graça, a sexóloga que quer libertar as mulheres

Odia não tem horas suficientes para Tânia Graça. Desde que começou a falar sobre sexualidade feminina na sua página do Instagram, há pouco mais de três anos, a psicóloga e sexóloga mal consegue arranjar tempo para estar com as amigas. “É difícil desligar. Tento responder a todos os comentários”, confessa à SÁBADO, com o telemóvel na mão.



Todas as terças-feiras responde a 10 perguntas na rubrica Consultório do Amor. “Se as mulheres têm ponto G, os homens têm algum ponto parecido?”, foi uma das últimas enviadas pelos seus mais de 184 mil seguidores. Tânia Graça responde com a ajuda de ilustrações, de forma descontraída, enquanto leva à boca uma caneca de chá. Também faz publicações sobre temas mais específicos: “Três dicas para ter mais orgasmos” ou “Vamos falar de fetiches”. E ainda dá consultas dirigidas apenas a mulheres, a sua missão. “As portuguesas estão reprimidas por uma culpa social, judaico-cristã, do prazer. Ainda te dizem: ‘não podes tocar’, ‘não podes gostar de sexo’. Como posso ser dona da minha vida se não sou dona do meu corpo? A libertação sexual é uma via para a libertação das mulheres”, garante.



Ativista, não foge dos temas da atualidade. Há uma semana dirigiu-se diretamente à deputada recém-eleita do Chega, Rita Matias, que se identificou como antifeminista. “O feminismo não é um movimento de mulheres que estão contra os homens ou que odeiam homens. Pelo contrário. Por um lado, eles são superbem-vindos à causa. Por outro, eu diria que uma grande percentagem de feministas os aprecia bastante!” A publicação valeu-lhe alguns haters. “Trouxe muito ódio. Houve quem tivesse escrito nos comentários: ‘Volta para a cozinha’”, conta. Primeiro tentou debater a questão, mas desistiu. “Não é uma discussão educada. Agora bloqueio.”