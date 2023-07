Isabel Allende: “Ser velho não é uma falha de caráter, é a vida. A alternativa é o cemitério”

Acorda todos os dias às 5h30, toma banho, maquilha-se, bebe uma chávena de café e escreve no seu escritório. Com 80 anos, o marido ainda lhe pergunta porque o faz. “O dia é muito curto para tudo o que eu preciso de fazer”, responde à SÁBADO Isabel Allende. A escritora bestseller acaba de lançar O Vento Conhece o Meu Nome. Com mais de 30 livros, a antiga jornalista diz que se tornou escritora quando começou a escrever cartas ao seu avô, que estava quase a morrer, e ela não podia regressar ao Chile para se despedir. Nasceu o romance A Casa dos Espíritos. Com mais de 60 prémios, é a partir da Califórnia, e em inglês, que fala com a SÁBADO.