Márcia Breia: “Só sou nostálgica dos lugares onde estive e de alguns homens que amei”

Começou a fazer teatro numa altura em que era malvisto as mulheres frequentarem o bar da escola. E chegou mesmo a ser presa no dia em que se estreou. A atriz, de 79 anos e 57 de carreira, tem orgulho de não ser sisuda e quer continuar a representar.

Nunca teve, como diz a sabedoria popular, “papas na língua”. Como daquela vez em que, quando estudava no Instituto Industrial do Porto, respondeu ao professor de Química. Já estava a viver com o pai da sua filha mais velha – tem duas, já adultas e três netos –, entretanto engravidou e era complicado chegar às aulas a horas. Houve um dia que o docente lhe disse: “A menina Márcia não entra porque já está com 23 faltas.” Ela respondeu: “O senhor professor é que as conta, é?” Acabou na rua. É uma característica assumida, até nesta entrevista. “Tenha cuidado que eu falo muito, é melhor calar-me”, diz à SÁBADO, na brincadeira, ainda no início da entrevista.