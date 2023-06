Valérie Perrin: “Temos uma relação muito difícil com a velhice. Escondemo-la”

Escreve todas as manhãs porque “é tudo novo quando se acorda”. Não faz uma planificação do que vai escrever, mas sabe sempre o final. “É como uma grande viagem que tem um destino final e depois permito-me escolher o itinerário”, explica ao telefone com a SÁBADO Valérie Perrin. A escritora conta que aprendeu a contar histórias por causa do seu trabalho de cenógrafa e diz que o cinema foi a sua “escola.” Com o livro A Breve Vida das Flores tornou-se famosa. Só em Portugal vendeu 30 mil livros e ainda hoje está no top dos mais vendidos. Em França bateu recordes e em Itália também.