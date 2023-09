Danny Masterson condenado a 30 anos de prisão por violação

O ator Danny Masterson (That '70's Show) foi condenado a uma pena de prisão por dois crimes de violação. A pena vai dos 30 anos a prisão perpétua.







O ator de 47 anos estava preso desde maio, quando foi considerado culpado de duas acusações de violação. O júri decidiu que não ficou provada uma terceira acusação de violação. A pena foi anunciada esta quinta-feira, após ser rejeitada a moção da defesa para um novo julgamento e ouvidas as alegações dos advogados das duas partes e declarações das vítimas.O primeiro caso aconteceu em 2001 quando a vítima mantinha uma relação com o ator. A segunda mulher foi violada em 2003. Masterson eram membro da Igreja da Cientologia e, segundo o jornal norte-americano The New York Times, aquele culto tentou desencorajar as vítimas dos crimes de Masterson a testemunhar.De acordo com os testemunhos dados em tribunal, ambas as vítimas reportaram as violações à "responsável pela comissão de ética" da Igreja da Cientologia. À primeira, a mulher que ouviu as queixas terá respondido que é impossível ser violado por uma pessoa com a qual se mantém uma relação. A segunda viu também as suas queixas a serem desvalorizadas e a Igreja da Cientologia terá mesmo pedido que não viesse a público com o caso. No entanto, a mulher decidiu reportar o crime.A acusação referiu que o ator colocou droga nas bebidas das mulheres, para que pudesse violá-las, acrescentando que utilizou a sua posição na igreja para evitar consequências durante décadas. Na sua argumentação final ao júri, os advogados de Masterson questionaram que se falasse "muito sobre a Cientologia" e sugeriram que um preconceito contra a igreja pode ter motivado a decisão.Após o julgamento, a advogada das vítimas, Alison Anderson, elogiou a "coragem e força tremendas" de ambas, destacando a forma como resistiram ao "assédio, às tentativas de obstrução e intimidação".