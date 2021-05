Associação Sara Carreira lança hino. Música foi gravada pela própria

A Associação Sara Carreira lança esta sexta-feira o seu hino. A música Leva-me a Viajar é interpretada pela própria cantora que contava lançar o inédito este mês, refere a Associação em comunicado.





A carregar o vídeo ... YouTube Associação Sara Carreira

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

À voz da cantora, falecida num acidente de viação a 5 de dezembro de 2020, junta-se um videoclipe em que amigos e família se juntaram para mais uma homenagem. Asa imagens foram gravadas na Serra da Arrábida."O dia 21 foi simbolicamente escolhido pela família, para a concretização do lançamento do hino da Associação Sara Carreira, numa analogia direta à idade da cantora", indica o mesmo comunicado. Todos os direitos gerados por esta canção vão ser usados pela Associação na "missão apoiar crianças e jovens com poucos recursos na concretização dos seus sonhos, fazendo-os evoluir e apoiando-os ao longo da sua formação".A Associação Sara Carreira vai atribuir 21 bolsas de estudo este ano, para as quais, até 30 de junho, estão a decorrer as candidaturas. A avaliação das mesmas vai ficar a cargo de um júri composto por três elementos designados pela direção da Associação e os bolseiros serão conhecidos em agosto.A candidatura é feita através do site www.saracarreira.com e podem inscrever-se todas as crianças e jovens, residentes e a frequentar estabelecimentos de ensino sediados em Portugal, que tenham entre 12 e 21 anos.A criação de uma Associação com o nome da filha do cantor Tony Carreira foi anunciada em abril e tem por objetivo "dar continuidade aos sonhos de Sara Carreira e homenagear o seu modo generoso de estar perante os outros".