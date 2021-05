Família anuncia o lançamento da Associação Sara Carreira para apoiar crianças e jovens

A família de Sara Carreira decidiu criar uma associação para homenagear a cantora, que morreu em dezembro de 2020 num acidente de viação. Num ano, a família Carreira pretende atribuir 21 bolsas de estudo destinadas a apoiar a formação de crianças e jovens adultos desfavorecidos. As candidaturas abriram a 2 de maio e o prazo termina a 30 de junho de 2021.





"A Associação terá como principal missão apoiar crianças e jovens com poucos recursos na concretização dos seus sonhos, fazendo-os evoluir e apoiando-os ao longo da sua formação. Dar continuidade aos sonhos de Sara Carreira e homenagear o seu modo generoso de estar perante os outros é o desígnio e a razão de ser da Associação Sara Carreira que visa lançar sementes em talentosas crianças e jovens carenciados", lê-se num comunicado de imprensa. Nas redes sociais, também foi divulgado um vídeo em que a família de Sara Carreira apresenta o projeto:As candidaturas, entregues através do site www.saracarreira.com , serão avaliadas por um júri composto por três elementos designados pela Direção da Associação e os bolseiros serão conhecidos até ao final do mês de agosto. Estão abertas a "todas as crianças e jovens, residentes e a frequentar estabelecimentos de ensino sediados em Portugal, que na data da candidatura apresentem a idade mínima de 12 anos e a idade máxima de 21 anos. A título excecional e mediante avaliação da Direção da Associação poderão ser admitidos candidatos que apresentem uma idade diferente", indica a nota de imprensa.Para aceder à bolsa, é ainda necessário entregar documentação relativa aos rendimentos anuais do agregado familiar e os bolseiros têm que entregar comprovativos de aproveitamento escolar. Mesmo depois de selecionados, os bolseiros que receberem os apoios da Associação terão de enviar no final de cada período letivo um relatório com o comprovativo das notas e avaliação correspondentes.A cada um dos bolseiros será atribuído um padrinho ou uma madrinha, cujo objetivo é "ajudar o bolseiro nas suas dificuldades e avaliar se a formação que está a receber é a adequada ao seu perfil. Os bolseiros contarão com o apoio dos(as) seus(suas) padrinhos/madrinhas e de uma equipa multidisciplinar que os acompanhará ao longo do período de formação".A Associação conta com vários mecenas como a Missão Continente, a Altice, o Santander e a SIC. "Um alargado conjunto de Embaixadores vão ajudar na divulgação da Associação Sara Carreira através dos seus depoimentos e testemunhos. Estes embaixadores são figuras públicas, artistas e amigos que têm uma forte ligação ao percurso da Sara Carreira e que se associaram de imediato à causa, dando o seu contributo através da partilha, divulgação e participação em várias das ações que decorrerão ao longo do ano", adianta a família de Sara Carreira.