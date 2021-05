Príncipe Harry admite ter bebido e tomado drogas para ultrapassar morte de Diana

A revelação surge na série The Me You Can't See, sobre a saúde mental, que o Duque de Edimburgo criou e produziu para a Apple TV+

"Eu estava disposto disposto a beber e a tomar drogas e a experimentar fazer coisas que não me fizessem sentir as coisas que eu estava a sentir", disse o príncipe Harry em entrevista a Oprah Winfrey na série que ambos criaram e produziram para a Apple TV+.







O Duque de Edimburgo referia-se ao momento mais trágico da sua vida, a morte da mãe, a Princesa de Gales, num acidente no túnel Pont de l'Alma, em Paris, a 31 de agosto de 1997.As declarações de Harry em The Me You Can’t See, cujo primeiro episódio acaba de se estrear na plataforma de séries da Apple, depressa começaram a circular entre a imprensa internacional.Na série, o Duque de Edimburgo falou sobre como a tragédia o afetou durante a maior parte da vida. "Quando a minha mãe me foi tirada, mesmo antes de fazer 13 anos, eu não queria aquela vida, não queria partilhar a dor pela perda da minha mãe com o mundo inteiro", disse, acrescentando: "Tive ataques de pânico e crises de ansiedade muito intensas. O período dos 28 aos 32 anos foi uma autêntico pesadelo."O príncipe disse que bebia imenso quando estava infeliz. "À sexta-feira ou ao sábado, provavelmente bebia o equivalente a uma semana numa só noite", contou à Oprah. "Dava por mim a beber não porque gostava, mas por estar a tentar esconder algo".A série surge no seguimento de Harry ter participado numa série de entrevistas em que falou sobre temas de saúde mental e a sua vida no família real.A cantora Lady Gaga, a atriz Glenn Close e o jogador da NBA DeMar DeRozan são algumas das figuras públicas que aparecem na série The Me You Can’t See a falar sobre os seus problemas de saúde mental.