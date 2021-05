Manifestantes contra a crise climática querem bloquear o Aeroporto de Lisboa

Gandhi aplicou-a no processo de independência da Índia e do Paquistão e Martin Luther King na luta pelos direitos civis e o fim da segregação racial nos Estados Unidos. Quando as restantes formas de protesto falham, resta a desobediência civil. E para Diogo Silva, um dos organizadores do protesto contra a crise climática que vai parar parcialmente o Aeroporto de Lisboa na tarde de sábado, 22, "a casa já está a arder".



Em ações anteriores, manifestantes conseguiram bloquear a Rotunda do Marquês de Pombal, a 5 de outubro de 2020, e a Avenida Almirante Reis, em frente ao Banco de Portugal, a 27 de setembro de 2019, no que foi a primeira grande ação deste género no País.



A nacionalização da TAP que "deveria ter servido para resgatar os trabalhadores", o sector de aviação civil "que a pandemia quase colapsou em todo o mundo" e a confusão à volta do novo aeroporto de Montijo, não sendo a causa do protesto, parecem criar um contexto apropriado.