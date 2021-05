Tony Carreira fala sobre a morte da filha: 'Bebi mais do que devia'

O músico Tony Carreira deu uma entrevista esta segunda-feira ao apresentado Manuel Luís Goucha, cinco meses depois da morte da filha, Sara Carreira, em dezembro do ano passado. A conversa centrou-se na forma como o cantor tem vindo a lidar com a morte da filha, sendo revelado por Tony Carreira que teve momentos em que se refugiou no álcool e que foi "injusto e agressivo" com pessoas que ama.



Durante a entrevista, o cantor admitiu que a morte da filha o deixou desnorteado e que tem procurado consolo nos seus dois filhos mais velhos, Mickael e David. "A vida não tem sentido depois da perda de uma filha e eu estou a tentar encontrar um sentido. Estou a tentar encontrá-lo nos meus dois filhos. Eu já não conto. Deixei de pensar em mim", admitiu Tony Carreira, referindo que se tem dedicado à associação que criou para homenagear a filha para encontrar um sentido.



Durante a entrevista assumiu que na sequência da morte da jovem filha entrou numa espiral de "violência extrema". "Bebi mais do que devia. Fui injusto e agressivo com pessoas que amo", assumiu a Goucha.