As melhores dicas para um Natal mais sustentável e ecológico

Já pensou que podia levar os seus próprios sacos para lojas de roupa ou tecnológicas no Natal? Ou dividir boleias com a família? Numa altura em que as alterações climáticas nunca foram tão debatidas, não é difícil viver a quadra natalícia de uma maneira mais sustentável para o nosso planeta. A SÁBADO falou com Susana Fonseca, da Associação ZERO, que partilhou algumas ideias.

Antes do Natal

Como comprar comida de forma mais sustentável?

- Quando comprar o bacalhau, ou o polvo, escolha o de maior dimensão: "têm uma maior probabilidade de se terem reproduzido", diz Susana Fonseca. "E quanto menos o Natal for assente em proteína animal, melhor." Se comprar carne, dê preferência às carnes brancas pois o seu impacto ambiental é menor.

- As três palavras de ordem são "biológico", "próximo" e "a granel". Devem ser privilegiados os produtos nacionais em detrimento dos importados, biológicos devido ao impacto ambiental dos pesticidas, e a granel por evitar a acumulação de sacos e frascos.

- Consuma menos: apesar de se poderem aproveitar alguns restos nos dias seguintes, há sempre exagero e certos pratos – como sobremesas – que podem não aguentar muito tempo para serem consumidos. "Pode-se combinar, em família, quem traz o quê para não haver repetições", lembra Susana Fonseca.

- Os bombons e chocolates são os reis do Natal. Na compra, privilegie "as marcas com certificação associada ao comércio justo ou ao menor impacto ambiental". Se a marca que mais gosta ainda não tiver chocolate certificado, por que não enviar um email? "Se as marcas sentirem a pressão, vão tomar posições. Um pequeno gesto permite mudar a vida das pessoas envolvidas na produção do café, do cacau, ou do chá, por exemplo."





Símbolo de Comércio Justo

- Se perto de si existir uma quinta, compre os seus produtos frescos diretamente ao produtor. "Se puderem ser biológicos, melhor", sublinha a investigadora.

- Vá às compras de Natal com sacos reutilizáveis: se leva sacos para os supermercados, porque não fazer o mesmo em lojas de roupa ou livrarias?

Uma árvore de Natal amiga do ambiente?

- Se já tem uma árvore de Natal artificial, cuide dela de forma a durar o máximo de tempo possível. "Tenho a minha há 16 anos", detalha Susana Fonseca.

- Se se prepara para arranjar uma árvore de Natal, tem várias opções. Caso tenha um quintal, mantenha uma árvore viva em vaso, que possa usar ano após ano. Também pode aderir a iniciativas como a do Pinheiro Bombeiro.

- Se não quer uma árvore de Natal comum, na Internet pode conhecer várias ideias de reutilização de materiais "que fazem árvores extraordinárias", de paletes a ramos.

- Não deixe as luzes ligadas quando não estiver em casa. Atenção à forma como se desfaz delas: "as luzes e o plástico devem ter substâncias que se chamam retardadores de chama que são altamente tóxicos, mas colocá-los no lixo quer dizer que estas são deitadas no ambiente". Reutilize os seus enfeites, ano após ano.





Uma árvore de Natal feita com latas no Canadá

Poupe o ambiente nas viagens

Muitas vezes, tem que percorrer vários quilómetros até chegar ao destino onde passará o Natal. Se puder, opte pelos transportes, ou combine com a família ou amigos dividirem o mesmo carro.

Durante o Natal

Como ser sustentável com as prendas?

- "O menos é mesmo o mais importante", frisa Susana Fonseca. "Há uma quantidade de presentes oferecidos que não têm qualquer utilidade. Ter de existir prenda para todos não faz muito sentido. Não precisamos de tanta coisa e de estar sempre a receber. É importante cultivar a lógica que o Natal não é isto."

- Reutilize: use os frascos que tem em casa para oferecer bolachas, ou chá, ou ervas aromáticas, e outros produtos úteis.

- Há prendas com mais significado que bugigangas, como "inscrições em associações, ou doações". Também pode oferecer "experiências".

E as crianças?

- "Sei que é difícil regrá-los", relata a investigadora da Zero. "O mais importante é tentar trabalhar a lógica de não ter sempre uma prenda, ou as pessoas se juntarem e oferecerem uma experiência, e não coisas materiais."

- Caso queiram dar brinquedos, o melhor é tentar dentro do possível "brinquedos pedagógicos e de qualidade" devido às substâncias químicas que podem estar em objetos de lojas de baixo custo. Prefira algo que os faça "pintar, tocar, jogar, sair de casa".

- Evite produtos com pilha, porque também são perigosas para o ambiente.

- Pode querer dar um livro, mas também pode oferecer um cartão da biblioteca para evitar a acumulação de livros.

Depois do Natal

O que fazer a tanto lixo?

- Quando embrulhar prendas, pode não usar papel de embrulho? Susana Fonseca costuma usar jornais. "As alterações climáticas e a perda de biodiversidade têm que ver com as escolhas quotidianas. Se nós não mostrarmos que não queremos as coisas desta forma, é difícil que quem as produz pare de agir desta forma."

- Caso retire o papel de embrulho, faça-o com cuidado. "Também se reutiliza, em futuras prendas. Podemos usar coisas tão simples como lã, para atar uma prenda, e escrever uma mensagem… Personalizamos a prenda com pouco consumo de materiais."

- No fim, recicle o mais possível.