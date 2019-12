Perdido nas compras? Como pode poupar este Natal

Já fez a lista de prendas de Natal que vai dar este ano? Na época natalícia, os portugueses preparam-se para gastar uma média de €387, de acordo com um estudo da Deloitte.

Ficamos atrás da média europeia, de €461. A Marktest adianta também que os centros comerciais são os espaços favoritos dos portugueses para ir às compras. Mas de que forma é que se podem adequar as despesas natalícias ao orçamento mensal?

O Doutor Finanças, uma empresa especializada em finanças pessoais e familiares, selecionou algumas regras que o podem ajudar a poupar.

Fazer uma lista de compras

Planeie que produtos é que pretende comprar, de forma a poupar dinheiro e tempo dentro das lojas, em filas e a escolher. Se possível, informe-se sobre os preços para ter ideia de um orçamento e adequar os gastos às suas capacidades financeiras.

Aproveitar as promoções

Esteja atento às promoções e cupões antes do Natal. Assim, despacha as prendas mais depressa. Segundo o Doutor Finanças, "provavelmente temos muito mais poder de escolha se comprarmos os presentes com antecedência".

Outra solução poderá passar por adiar estas compras para o final de dezembro, momento em que todas as lojas entram em saldos. Embora a maioria dos portugueses não considerem esta como uma opção viável, a verdade é que permite poupar muito, mas muito dinheiro. Por exemplo, pode optar-se por comprar apenas os presentes das crianças para a noite da consoada e deixar os restantes presentes para a altura dos saldos, que começam no fim de dezembro.

Comprar nas lojas online

Uma possibilidade para reduzir as despesas natalícias é optar por fazer compras online – contudo, também deve fazê-lo com a maior antecedência possível. Além da diferença de preços, pode conseguir promoções que não estão disponíveis em lojas físicas. Pode usar também comparadores de preços online.

Fazer compras em conjunto

"Muitas vezes opta-se por oferecer presentes em conjunto e aproveitar para comprar um presente mais caro. Esta é uma boa alternativa se pretendemos economizar e, ao mesmo tempo, oferecer um presente que, se fosse apenas uma só pessoa a pagar, seria inviável", indica a empresa.

Evite pagar compras com cartão

Ao pagar com cartão de débito ou crédito, é mais fácil perder a noção de quanto dinheiro estamos a gastar. Para manter o controlo sobre o orçamento, é aconselhável que pague as despesas natalícias em dinheiro.

Também não deve comprar prendas de Natal a prestações: "No momento em que recorremos a um cartão de crédito para pagar presentes ou outras despesas natalícias (tais como sobremesas ou refeições) significa que estamos a viver acima das nossas possibilidades. É verdade que é Natal, mas o stress financeiro que estaremos a colocar sobre nós não compensa o esforço", confirma Rui Bairrada, do Doutor Finanças.

Os riscos do crédito ligado ao consumo são mais elevados na época natalícia. O Banco de Portugal revela que o crédito ao consumo atingiu, em julho, um recorde de 687,6 milhões de euros para novos contratos. Desde janeiro de 2019, os valores têm sido acima dos 550 milhões de euros, mostrando que as famílias continuam a recorrer muito ao crédito este ano de 2019.

Evite contrair créditos numa "altura de maior consumo com crédito com juros baixos" por "criar problemas de sobre-endividamento no futuro, se as despesas e os pagamentos de juros mensais não forem pensados tendo em conta o orçamento familiar", indica a empresa. Prefira definir um orçamento e não use o cartão de crédito.

7. Se não sabe o que oferecer, dê cartões oferta

Caso não consiga escolher uma loja, já é possível dar cartões oferta que se podem usar em qualquer loja de um centro comercial.