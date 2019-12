É a época mais temida para quem está a tentar emagrecer ou manter um peso alcançado ao fim de meses de dieta. Mas há formas de usufruir da época natalícia sem exagerar no açúcar, nos hidratos de carbono e na gordura.

"É possível viver a época do Natal e comer de forma saudável. É possível chegar a janeiro com o mesmo peso, mesmo com todos os jantares de Natal do mês de dezembro", garante a nutricionista Sónia Marcelo.

Para isso, a nutricionista preparou um kit com sete ebooks com dicas, receitas e um plano detox para evitar exageros.



Escolha sem fome

Primeiro: comer antes do jantares de Natal de amigos ou do trabalho que se realizam nesta época. "Há quem elimine snacks para puder compensar no jantar", explica Sónia Marcelo. "É o pior erro que se pode cometer porque vai chegar ao restaurante cheia de fome."

Por isso, aconselha a fazer as refeições planeadas para esse dia e uma hora antes do jantar comer ou frutos secos, um ovo cozido ou um queijo fresco. "Não vai eliminar a fome completamente, mas reduz o apetite."

Mais: procure a ementa na internet e escolha o prato antes de chegar ao restaurante. "Em casa, sem estar com fome, vai conseguir fazer a escolha mais saudável e não vai ficar influenciada com o que os outros vão pedir", garante a nutricionista Sónia Marcelo.

Parece-lhe exagerado? Mas funciona. "Tenho clientes que me enviam a ementa para eu ajudar a escolher o prato e, normalmente corre bem."



Prove as sobremesas

E na consoada em casa da mãe, da avó ou da sogra? "As refeições da consoada, o bacalhau ou polvo, costumam ser acompanhadas por legumes ou salada. A ideia escolher estes e abdicar das batatas."

Quando às múltiplas sobremesas que nesta época polvilham a mesa, é impossível evitá-las. Mas há como controlar o seu consumo. "Aconselho primeiro a olhar para todos os doces na mesa. Depois, selecionar até ao máximo de três e retirar para um prato de sobremesa pequeno uma porção de cada uma das sobremesas."

E o que fazer quando se tem de lidar com as senhoras simpáticas que estão muito atentas ao que cada um come e acusam-na de não estar a gostar por não estar a comer porções descomunais? Não é necessário discursar sobre os malefícios do açúcar e da gordura. Ninguém vai ouvir.

"Convém comer um pouco de sobremesa, para que os holofotes não caíam sobre si e também para fazer parte da refeição", sugere Sónia Marcelo. "Pode também ter uma chávena de chá na mão para dar a ideia de que está a comer."



Sobremesas saudáveis

Em casa, não é necessário eliminar por completo os doces de Natal. "Alguns destes doces trazem lembranças emocionais e é bom mantê-las", diz a nutricionista.

Mas há formas de saborear a tradição natalícia de forma saudável. "Por exemplo, as rabanadas podem ser feitas com pão integral – tem menos hidratos de carbono e mais fibra o que permite ficar saciedade durante mais tempo", explica Sónia Marcelo. Mas em vez de fritas, estas são assadas no forno. "Perde-se o crocante da textura, mas o sabor é o mesmo." E, em vez de açúcar, use geleia de agave ou açúcar de coco, disponíveis nos hipermercados.

Depois das festas, pode ainda fazer um plano de detox durante dois a três dias. "Eu sugiro sumos com frutas e legumes, ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, que ajudam a fazer uma limpeza do intestino. Porque apesar dos cuidados, é uma época em que se ingere mais açúcar e gordura."