Cada vez há menos tempo, nem paciência para pensar muito sobre os presentes a oferecer a tias, avós e amigas. Só isso pode explicar o domínio dos bombons no topo da lista de compras dos portugueses no Natal.

Cerca de 61% das vendas totais de bombons acontecem nesta época. Mais: 90% das caixas de bombons vendidos durante todo o ano de 2018 foram comprados no período das festas natalícias, segundo a Nielsen.

No topo dos produtos da época, seguem-se as figuras de chocolate (41%), as águas-de-colónia (29%), os licores (28%), depois as bolachas sortidas (25%), o vinho espumante (24%) e no fim do ranking das 15 categorias natalícias mais vendidas, o bacalhau seco (18%).

A semana anterior ao Natal continua a ser aquela em que os portugueses mais compram bens de consumo em todo o ano. O número de idas às lojas não aumenta, mas gasta-se mais 15% por ato de compra. E as protagonistas das compras continuam a ser as avós: donas de casa com mais de 54 anos e sem crianças a cargo. Um sinal de que a consoada permanece um evento familiar.

Talvez devido ao número de promoções que as lojas realizam em dezembro, que é superior (51%) em relação à média do ano é de 47%. Aliás, os portugueses adoram comprar em saldos e estes têm aumentado nos últimos anos: em 2012, 32% das vendas no Natal foram feitas em promoções, já em 2018 as compras em saldos atingiram os 51%.