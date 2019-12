Detido homem que deu palmada a repórter durante direto na televisão

O homem que deu uma palmada a uma jornalista enquanto esta fazia um direto foi detido e acusado de uma contra-ordenação de agressão sexual. A 7 de dezembro, Alex Bozarjian cobria uma corrida em Savannah, Estados Unidos, quando um dos participantes lhe bateu no rabo durante um direto.

A jornalista apresentou queixa na polícia e Tommy Callaway, casado e pai de dois filhos, foi detido. Acabou solto por ter pagado a fiança, mas Bozarjian vai avançar na Justiça.

O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais. Depois do incidente, foi divulgado por Bozarjian, que escreveu: "Ao homem que me bateu no rabo durante um direto de televisão, tu violaste, objetificaste e envergonhaste-me. Nenhuma mulher deveria aguentar isto no trabalho ou em lado nenhum!!! Faz melhor."



To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn — Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019

Numa entrevista na televisão, Bozarjian reforçou: "Não está correto fazer o que seja com o corpo de uma mulher só porque apetece. Não é uma brincadeira. Ele magoou-me, tanto fisicamente quanto emocionalmente."

Tommy Calloway também foi entrevistado. "Eu estava a preparar-me para acenar à câmara e às pessoas, mas julguei mal e tomei uma má decisão. Toquei-lhe nas costas, não sei exatamente onde lhe toquei", relatou. "Se eu tivesse visto a sua expressão, ter-me-ia sentido envergonhado, embaraçado, e teria parado, voltado atrás e pedido desculpas."