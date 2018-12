Para fabricantes de brinquedos ou de bombons, o Natal representa mais de dois terços das vendas.

"Eu sei que é Natal porque há um novo livro de José Rodrigues dos Santos à venda". A tirada do humorista Bruno Nogueira, há dias na sua crónica diária na Antena 1, não tem eco apenas no calendário de lançamentos dos bestsellers de Rodrigues dos Santos – cerca de um quinto de todos os lançamentos de livros em Portugal acontece nos dois meses que antecedem o Natal. Na era tecnológica os livros continuam a ser um presente bom e acessível e até pessoas que não entram numa livraria no resto do ano fazem-no em Novembro e Dezembro. As editoras tipicamente guardam os maiores trunfos para esta altura – na literatura, os autores populares ou consagrados; na não ficção, livros de história, de costura ou cozinha, livros com produção melhor e preço mais alto. Cerca de 16% do valor anual das vendas de livros em Portugal é facturado na época natalícia, segundo a consultora de mercado GfK.

Os livros são apenas um dos produtos cujas vendas dependem muito do Natal – e estão até longe de ser aquele que mais depende. A consultora Nielsen enviou à SÁBADO a lista dos 10 produtos de grande consumo cujas vendas nos supermercados e hipermercados mais se fazem nesta época (ver infografia) e o destaque incontestado vai para os chocolates: quase dois terços das vendas de bombons são nesta altura do ano, tal como quase metade das vendas de figuras de chocolate. Bebidas alcoólicas como vinho do Porto, whiskies ou licores estão também entre as categorias em que o Natal pesa mais (acima de 20% do total do ano).



Nestes produtos, como nos vinhos, as marcas aproveitam para lançar no mercado versões especiais um pouco mais caras – a ideia é competir pela atenção de quem vai escolher presentes natalícios. "A Regina, Jubileu, Pintarolas e Allegro contêm no seu portfólio produtos alusivos à época natalícia ou produtos com um posicionamento mais premium que respondem bem às solicitações do mercado nesta época", exemplifica Manuela Tavares de Sousa, administradora da Imperial, cujas vendas de chocolates dependem em 30% do Natal.



A importância de Novembro

No mundo das vendas e do consumo, o Natal quer cada vez mais dizer Dezembro e Novembro. "É notório que os portugueses estão cada vez mais a antecipar as suas compras. A maioria começa a fazer as compras de Natal logo em Novembro", explica Inês Lourenço, do fabricante português de brinquedos pedagógicos Science4you, que escoa 60% das vendas anuais no último trimestre do ano. "Muitos aproveitam campanhas como a Black Friday ou a Cyber Monday para fazerem as suas compras a preços significativamente mais baixos", acrescenta. Na cadeia de lojas Fnac, Novembro é também o mês das campanhas. "O período de Natal começa em Novembro, primeiro com a campanha de Kids no início do mês e com a campanha principal de Natal a meados de Novembro", indica Inês Condeço, directora de marketing e comunicação da Fnac, que faz entre 25% e 30% das vendas anuais na época do Natal.



Noutros casos de "campeões do Natal" é a influência dos próprios grandes distribuidores que conta para o calendário dos produtores. "O mês de Dezembro, em específico, não é aquele em que vendemos mais bacalhau", indica Ricardo Alves, administrador da Riberalves. "Os supermercados antecipam as compras para Novembro", explica, acrescentando que nestes dois meses estão cerca de 24% das vendas anuais do líder na indústria do bacalhau.



O Natal não muda de forma inesperada a relação entre os distribuidores e os produtores que mais dependem desta época. "Na maior parte dos casos essa relação está contratualizada numa base anual, de 12 meses, que inclui esta altura", aponta José António Rousseau, consultor e presidente do Fórum do Consumo. O que pode ser feito durante o pico natalício está previsto nesses contratos. Uma tendência é o envio de produtos – sobretudo os mais sazonais, como os chocolates – à consignação para as grandes superfícies. Outra são as promoções: no caso das bebidas, por exemplo, conjuntos de duas garrafas e um copo. Nos bens de grande consumo cerca de metade das compras no Natal do ano passado foram feitas através de promoções, segundo a Nielsen. Nos livros, uma fonte do sector explica à SÁBADO que o custo de "fazer uma montra" – colocar uma novidade em destaque na montra – pode passar de um intervalo entre 700 a 900 euros para cerca de 2.500.



O peso que o Natal implica para vários produtores e distribuidores impõe que a azáfama comece meses antes, seja no desenho de novos produtos ou na sua fabricação.



"Tendo em conta que no Natal existe uma procura maior por categorias premium de bacalhau podemos dizer que existem produtos que começam a ser preparados com mais de um ano de antecedência", diz Ricardo Alves. Em Agosto começa a fase mais intensa do trabalho de preparação, junta. Se no caso da Riberalves esta calendarização não leva à contratação de mais trabalhadores, noutros a concentração das vendas no Natal leva à criação de postos de trabalho, na maioria sazonais.



"Reforçamos todos os anos a época de Natal com cerca de 300 trabalhadores", explica Inês Lourenço, da Science4you. "Usualmente um terço das contratações sazonais mantém-se depois do Natal", junta.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 711, de 14 de Dezembro de 2017.