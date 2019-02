Janela Indiscreta – O que Dizem as Estrelas é o livro que todos os que gostam do programa de Mário Augusto precisavam na sua vida e não sabiam. Leve, divertido, surpreendente e interessante, é a companhia ideal para umas noites pré-Óscares (marcados para este domingo, dia 24 de fevereiro), tanto para os verdadeiros cinéfilos como para os apreciadores de cinema no conforto do sofá, nas quais o leitor poderá ler e saber curiosidades agradáveis sobre os atores que o acompanham pelo ecrã – grande ou pequeno.

São 25 entrevistas a nomes sonantes como Francis Ford Coppola, George Lucas, Julie Andrews, Meryl Streep, Tom Hanks. A dificuldade para Mário Augusto, jornalista e crítico cinematográfico que traz as novidades sobre o cinema para a casa dos portugueses há largos anos, supõe-se que tenha sido escolher apenas estas entrevistas no meio das mais de duas mil que já fez, sendo o jornalista português que mais estrelas de Hollywood entrevistou.

A obra é, por isso - e além de ser uma ponte entre os bastidores que muitas vezes se apresentam como inatingíveis ou demasiado abstratos para parecerem reais -, também uma compilação de histórias e momentos que contam o filme da vida das estrelas, mas também de Mário Augusto, cujo desenvolvimento da carreira acompanhou a progressão da dos seus entrevistados. Charlize Theron, por exemplo, foi entrevistada pelo crítico em 1996, quando Augusto foi a Paris falar com Keanu Reeves e Al Pacino na ocasião do filme Advogado do Diabo, e conversou com "a bonita atriz secundária, que usava um penteado que lhe dava um toque de classe recuado no tempo". Na altura, esta ainda não tinha mostrado o seu desempenho duro e visceral em Monstro de 2003 (produzido pela própria), que a fez ganhar um Óscar e um Globo de Ouro para Melhor Atriz.

"Como ainda não era uma estrela, nem sequer uma atriz conhecida do grande público, fui para a entrevista com mais vontade de ouvir do que de perguntar. Aliás, confesso-vos que nem sequer tinha intenção de vir a utilizar a entrevista, uma vez que, ao longo desta carreira de jornalista especializado, conversei com dezenas de atrizes que não passaram sequer do primeiro filme", escreve Mário Augusto sobre a entrevista que fez a Charlize Theron quando a atriz ainda se estava a afirmar na carreira. Voltou a encontrá-la em 2005 em Roma, Itália, onde discutiram sobre North Country – Terra Fria, que lhe valeu outra nomeação para um Óscar.

Na obra, ilustrada com caricaturas de André Carrilho e inspirada na magazine distinguida pela Sociedade Portuguesa de Autores como o melhor programa de entretenimento cultural da televisão portuguesa, em 2018, Mário Augusto revela o que poderá ser o segredo para o seu sucesso: uma curiosidade perpétua sobre o cinema enquanto arte, patente em todas as entrevistas que conduziu em 30 anos de carreira – já Arnold Schwarzenegger lhe disse: "Mário, sempre curioso".

Quando era mais novo, conta, parte do seu fascínio pela área foi motivado pelo filme da Disney Mary Poppins, cuja inesquecível Julie Andrews falou em duas ocasiões. "Colocar atores a interagirem com desenhos deu-me, na infância e juventude, um nó no cérebro. Curioso como sempre fui, não descansei enquanto não percebi como aquele casamento de imagens era feito, o que só me fascinou ainda mais", relata o jornalista, que chegou a perguntar à atriz britânica se ainda conseguiu dizer a palavra "supercalifragilisticoespialidoso". "A resposta, sorridente, foi pronta: 'Como poderia esquecer?'", questionou Julie Andrews.





Livro de Mário Augusto

A Al Pacino, por exemplo, perguntou qual era o melhor filme que protagonizou. Não surpreendentemente, o artista norte-americano tinha a resposta "na ponta da língua" e disse indubitavelmente que seria O Padrinho, que o fez trocar os palcos pelo cinema. O próprio nome Corleone, o mais famoso da Máfia no cinema, é uma constante na vida do ator já que o avô italiano do qual herdou o nome Pacino nasceu em Corleone, Sicília, na Itália. Seria difícil imaginar a saga sem a"voz cavernosa de todos conhecida", mas o autor relata que isso quase aconteceu uma vez que Al Pacino ponderou recusar o papel oferecido diretamente por Francis Ford Coppola, tal como fez nos casos de Guerra das Estrelas, Pretty Woman ou Apocalypse Now.

A tecnicidade do cinema foi outro tema que Mário Augusto pôde explorar com os nomes mais impressionantes do cinema que se pode imaginar: Francis Ford Coppola, Steven Spielberg e George Lucas (não fosse A Guerra das Estrelas um marco na vida do jornalista). "No início dos anos 80, Lucas e o seu amigo Coppola (antigo professor e algumas vezes sócio) eram entusiastas daquilo que designavam por cinema eletrónico, numa altura em que faltava ainda memória para tratar imagens". Lucas, entusiasmado com a ideia, decidiu contratar na época um grupo de jovens que estava a estudar programação informática.

O projeto deu alguns frutos, mas o realizador e argumentista acabou por largar um pouco um sonho, vendendo aos informáticos a sua parte por uma bagatela. Os jovens, livres para seguirem o seu caminho, vieram a fundar nada mais nada menos que a Pixar, que foi vendida em 2006 à Disney por 7,4 mil milhões de dólares.

30 anos a ensinar sobre cinema

O trabalho de Mário Augusto, tanto na televisão como nos livros que já publicou – Nos Bastidores de Hollywood (2005), Mais Bastidores de Hollywood (2007) e agora este, que conta com um prefácio escrito por Daniela Ruah - é como ir ao teatro e esperar que o ator caia do trapézio, nas palavras de Orson Welles: se as suas perguntas não forem entendidas ou mal recebidas, não há volta a dar e a entrevista pode correr muito bem ou muito mal. E é de conhecimento geral que muitos atores podem ser voláteis.

Quer seja a entrevistar Pierce Brosnan e a apresentar-se como "Mário, Mário Augusto" ou a arrancar uma gargalhada sonora de Julia Roberts pela sua cara de pânico quando esta lhe pregou uma partida e lhe disse logo no início da entrevista que detestou contracenar com Hugh Grant em Notting Hill (1999), o jornalista da RTP intercala sempre os seus conhecimentos e perspetivas adquiridas nas entrevistas e relaciona-os: ao entrevistar Judi Dench, a "velha senhora dos palcos ingleses e uma descoberta tardia do cinema", lembra as palavras de Denzel Washington sobre a magia do teatro – "no teatro, a partir do momento em que a cortina sobe, somos só nós: o ator e a plateia", refletiu o ator.

Não é por já ter estado com artistas como Meryl Streep, Dustin Hoffman ou Leonardo DiCaprio (que entrevistou quando este tinha apenas 16 anos) que Mário Augusto se esquece de dar dicas sobre o seu trabalho ou de deixar conselhos sobre a área. Na sua conversa hilariante com Robin Williams, que fez um pouco de tudo na entrevista – falou Português com muito sotaque, dançou, interpretou personagens antigas – o jornalista conta como se podia entrevistar o eterno Génio de Aladdin (1992): "Entrevistar Robin Williams era muito fácil (…) Levava-se a boa disposição, umas perguntas na manga, e depois era só dar o tom, que ele afinava pelo mesmo diapasão seguindo desgovernado em frente, num humor desconcertante". Era o seu herói, admite Augusto, que muito provavelmente não conseguiu passar para o papel os diversos momentos de humor que deve ter tido com as estrelas de cinema que entrevistou.

Mário Augusto apresenta-se em Janela Indiscreta – O que Dizem as Estrelas como é na vida: sempre curioso, tal como um jornalista deve ser. "Confesso-vos que é um prazer falar com gente assim. Basta dar o mote e a conversa flui, inteligente, atrativa e sábia. Tal como no teatro, é um momento que apetece agarrar, guardar bem guardado e repetir, uma e outra vez. 'Ok, amanhã à mesma hora cá estarei para aprender mais alguma coisa'".