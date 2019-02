Crítica de Música: Future Ruins

Viagem às ruínas do futuro

No outro dia, em jeito de conversa de café, alguém discutia o conceito de viagem, reconduzindo-o a um "ir"; pelo tom, era um "ir" instantâneo, reflexo de uma ausência de processo. O ir pelo ir. Entrar no avião e seguir. Talvez viajar assim seja redutor. Para o viajante deve relevar, acima de tudo, o processo, a fuga ou a descoberta. É ir, é estar e é ser. Viajar é contemplar a paisagem que fica para trás, é um desconforto aliado a uma certa euforia, é chegar sem referências.



Durante a década de 90, os Swervedriver faziam música que podia ser reconduzida a uma espécie de banda sonora para fugas.



Future Ruins, o seu sexto álbum e o segundo após um longo hiato (entre 1998 e 2015), mantém essa marca distintiva. Não é um disco para se ouvir com auscultadores, numa viagem instantânea. Future Ruins é um álbum que merece ser descoberto e degustado, claramente a pedir para ser a banda sonora de uma road trip.



No que respeita à sonoridade, a banda mantém como elemento principal o shoegaze, com influências notórias de gente como os Sonic Youth ou os Dinosaur Jr., ao mesmo tempo que as atmosferas do pós-rock também marcam presença. Para os Swervedriver - e isso está patente em Future Ruins -, a viagem é o mais importante, mesmo que o ponto de chegada seja, por vezes, uma distopia moderada ou, tão-só, uma desilusão.



Mary Winter, a canção que abre o disco, retrata a tentativa de recordar algo que, apesar de ser simples, está já distante da personagem que, inevitavelmente, continua o seu caminho, talvez para o "fim dos dias", como aponta The Lonely Crowd Fades in the Air.



Future Ruins é bastante mais literal do que, à partida, o shoegaze dos Swervedriver podia antever: uma viagem rumo às ruínas do futuro, onde o percurso e a perda de referências talvez sejam a melhor descoberta.



Nota: 3 estrelas e meia







Future Ruins

Swervedriver

Rock/Shoegaze • Ed.

Rock Action

€17,90