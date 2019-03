A própria Felipa Garnel, profissional dos media que se popularizou com os programas de televisão Mundo Vip (SIC), Canta por Mim ou Face to Face (TVI) e se tornou conhecida por ser a antiga diretora das revistas Caras e Lux, admite que de vez em quando tem ideias "malucas", às quais o marido – Nuno Lobo Antunes - já está habituado. A última ideia foi inesperada e original: a apresentadora decidiu trabalhar como motorista da Uber de forma a recolher histórias únicas e conhecer pessoas interessantes. O resultado? O livro Confidências – as Minhas Histórias Como Motorista da Uber, que será publicado no dia 11 de março pela editora Lua de Papel.

Em vez de ir "para a rua" ou falar com pessoas numa ambulância à porta de um hospital, numa atividade organizada pelo marido, que é médico, como as suas filhas Ana e Rosa sugeriram porque isso não seria "uma brincadeira estúpida" como era ser motorista da companhia prestadora de serviços de transportes urbanos, Garnel resolveu escrever sobre as histórias com as quais se ia cruzando atrás do volante do carro alugado. Tal como a própria explica no livro, o seguro que cobre o transporte de passageiros é caro, pelo que a maior parte dos motoristas de empresas como a Uber recorre a companhias terciárias que alugam automóveis - pérolas de sabedoria que a jornalista aprendeu a falar com funcionários deste tipo de trabalho.

Indo contra a opinião das filhas, que não queriam que a mãe fosse motorista dos seus amigos, Felipa Rangel esteve apenas um mês atrás do volante e, mesmo sem trabalhar noites, conseguiu transportar 500 passageiros de diversas nacionalidades e feitios. Em apenas 30 ou 31 dias, com uma média de 15 a 20 viagens diárias, que preferia serem longas, a ex-diretora da Lux conseguiu ver-se inserida em situações tão bizarras como um atropelamento de um ciclista, o quase aborto de uma futura mãe que já tinha perdido filhos antes ou um episódio de violência doméstica de um casal francês.

Contudo, isto não é o mais impressionante do livro. Isso será certamente um dado que se desconfia que muitos utilizadores da Uber saibam: usar este serviço inclui uma sessão de psicoterapia. Segundo a própria autora, "uma das razões que me levou a ser motorista da Uber por algum tempo foi suspeitar de que um carro guiado por um condutor desconhecido pode ser uma espécie de divã de psicanálise ambulante, acessível a um público lato, de diferentes raças, idades e classes sociais. Mas, confesso, nunca imaginei a diversidade de pessoas que iria transportar e muito menos a grandeza das suas vidas".

De facto, o banco detrás do veículo da Uber da Felipa Rangel tem o poder de se transformar num consultório de um psicólogo. Num mero mês, a antiga locutora da RTP conheceu a história de Isabel, uma avó, e de Adriana, sua neta e uma criança doente. Numa viagem de cerca de 20 minutos entre a Avenida João XXI e o Instituto Português de Oncologia, na rua Rua Professor Lima Basto, Garnel cruzou destinos como uma criança que sofria de cancro e gostava da youtuber Sea3Po. Por acaso, a jornalista conhecia pessoas que trabalhavam com ela. Entre promessas em apresentá-la à pequena e abraços provindos da avó por ser tão simpática, Garnel ficou a saber que não havia muitas "esperanças" e que provavelmente o encontro entre as duas não se realizaria.

Logo no seu primeiro serviço como motorista da Uber, a autora voltou a servir de psicóloga para uma nova cliente: "Joana", que reconheceu Garnel dos seus tempos de televisão, contou-lhe a sua história de vida algo trágica numa curta viagem até ao CascaiShopping. A bordo do automóvel, Joana revelou, sem hesitações, que a sua mãe falecida era toxicodependente e alcoólica, que nunca viveu com ela, que tinha três irmãs, que quando era criança a sua mãe passava os Natais alcoolizada, que a foi buscar várias vezes à escola drogada, que teve uma anorexia nervosa até aos 19 anos, contrariamente à irmã que se debatia com problemas de obesidade, e que desconfiava que as dependências da mãe tinham enfraquecido o coração do avô com stress ao ponto de o matar. A história termina com Joana a explicar que a sua mãe, com quem tinha uma "relação de amor/ódio", morreu de cancro e que agora a cliente é enfermeira na área da Oncologia num hospital particular.

Já numa viagem longa entre o Rossio e a Quinta da Regaleira, em Sintra, Felipa Garnel ouviu a história, de espontânea e livre vontade, de uma senhora brasileira com posses que lhe contou – a Felipa, uma desconhecida – que ela e o marido estavam a mudar-se para Lisboa porque esta tinha sido sequestrada e violada por um homem no Brasil, com descrições bastantes gráficas e pormenorizadas do crime.

As histórias não terminam aqui: durante a sua aventura como motorista, travou amizade com um casal norte-americano que se conheceu durante a guerra do Vietname. Depois de questionar o veterano, cuja perna foi amputada na sequência do conflito, sobre os seus traumas militares, Garnel sabe, durante uma "corrida" entre Oeiras até Benfica, que o casal se separou durante 40 por contingências da vida até voltarem a ficar livres na esfera amorosa e que o soldado voou até Ho Chi Minh à procura da ex-namorada.

"Desde que me lembro de mim, tento adivinhar vidas desconhecidas. Faço filmes incríveis cerca de quem me acompanha no comboio, de quem se senta ao meu lado na sala de espera de um consultório e, agora, inevitavelmente, de quem entra no meu carro", escreve a autora em Confidências.

Na obra, a escritora mostra que não se pode retirar a jornalista de revistas cor-de-rosa de uma condutora, ao descrever detalhadamente o outfit que usou no seu primeiro dia de trabalho na Uber – "Optei neste meu primeiro dia ao serviço da Uber por vestir uns jeans e uma camisa branca. Calcei uns sapatos fechados, confortáveis, de sola de corda, nem bonitos nem feios. Em princípio, poucos clientes me veriam os pés. Mas, se por alguma razão saísse do carro, não envergonharia ninguém", escreve, usando expressões como "negligé", "cós das calças", "cinto com G de Gucci no lugar da fivela" ou a descrição "ambas desleixadas, com o cabelo mal-amanhado, barrigas de quem come Big Macs e Whoppers acompanhados de Coca-Colas de litro e meio" para explicar o aspeto de duas turistas norte-americanas que considerou pouco simpáticas.

Em Confidências, escrita num tom de reportagem, Felipa Garnel mostra que é mesmo "incapaz de entrar num táxi e fazer a viagem calada", "o que tantas vezes desespera o meu marido", e leva o leitor a concluir que conseguiu realmente alcançar o que a autora se propôs: reunir um conjunto de histórias tão interessantes que podem ser a narrativa de uma nova novela da televisão portuguesa.