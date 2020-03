Tem o tempo contado, mesmo de férias, e no fim de semana pós-réveillon. João Pires fala àem menos de uma hora, a 4 de janeiro passado, numa sala do hotel Valverde, na Avenida da Liberdade. Passou os últimos dias em Lisboa e no Algarve, a planear a reforma (incluirá compra de casa). A vida profissional deste ex-militar, nascido em 1959 na cidade da Beira, Moçambique, passa por mais de 15 horas de voo a partir de Lisboa. Na segunda-feira, dia 6, regressou ao trabalho em Macau como sommelier de topo. As cartas de vinhos e tudo o que diz respeito à área, nos restaurantes de luxo da rede Melco, passam por ele. Está casado há 13 anos e tem dois filhos.Sim, aos atores Russell Crowe, Robert de Niro, Leonardo di Caprio, à cantora Mariah Carey, etc.Atendi muitas celebridades, quase todas as que possa imaginar. Uma vez, o ator Johnny Depp foi ao restaurante Dinner by Heston Blumenthal, em Londres, onde fui sommelier principal de outubro de 2010 a março de 2014. Na altura, eu estava em viagem por Bordéus, a visitar o Château Pavie. Então pedi ao meu assistente que lhe vendesse Château Pavie e enviasse a foto para a mostrar ao patrão da marca. E assim foi. O patrão ficou radiante. No mesmo restaurante, o ator Morgan Freeman não bebeu vinho; preferiu os cocktails americanos.Fiquei amigo do Bruce Willis, uma pessoa extraordinária que gostou do meu trabalho. Conheci-o também no Heston Blumenthal. Recordo-me que jantou com o campeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, e pediu vinhos italianos. Noutra situação, levou o John Malkovich e apresentou-mo. Quando ligava para o restaurante, perguntava se eu estava a trabalhar.O ator Gérard Depardieu. Quando trabalhei no Ferreira Café em Montreal, Canadá, em 2002, ele foi ao restaurante e gostou muito do conceito. Abri uma série de vinhos portugueses - talvez umas quatro ou cinco garrafas de tinto - para ele provar. Ficou fascinado. Mas diria que a maior parte dos clientes famosos opta pelos vinhos clássicos, franceses e italianos.Portugal é uma espécie de wine country: um País pequeno com potencial de fazer excelentes vinhos diferentes. Não vou falar em marcas, mas mais de 90% dos vinhos consumidos em Portugal estão abaixo dos quatro euros - o que é ótimo. O País foi obrigado a reinventar-se com a crise. É muito mais fácil e seguro ir a um supermercado português comprar um vinho a quatro euros, que até pode ser bastante bom, do que ir a um londrino comprar uma garrafa ao dobro do preço e que pode saber a água. Agora alguns vinhos nacionais de topo se calhar não são suficientemente caros, porque não há capacidade para competir com os estrangeiros. Infelizmente é assim. Não é só uma questão de preço, mas de identidade. Estamos a aprender, no bom caminho. O turismo está cada vez mais forte e as pessoas consomem vinho.Vim passar as férias de Natal e passagem de ano. A ideia é comprar casa e preparar o meu regresso, que acontecerá dentro de três anos, se tudo correr bem. A minha mulher Jandira é do Brasil, vivemos muitos anos em Londres, mas a reforma será definitivamente em Lisboa ou no Algarve. Tenho de olhar para o mar e acho que posso ajudar os meus colegas portugueses a chegarem mais longe em termos de serviço, que é uma das nossas lacunas. O português é um ser humano extraordinário, simples, com um excelente coração. Os turistas adoram portugueses, mas temos de aprimorar a técnica.No instituto britânico Court of Master Sommeliers, em 2009. Implicou muito trabalho, estudo e espírito de sacrifício durante quatro anos. Aos fins de semana estudava de manhã à noite. Durante a semana, tinha de estar no trabalho às 9h e levantava-me às 5h para estudar. Não teria feito nada sem o apoio da Jandira.Fui oficial do exército durante cinco anos e saí aos 26 anos. Tenho excelentes amigos que hoje são grandes generais. Trabalhei depois numa companhia de seguros, durante dois anos. Não gostei. Entretanto, um capitão tinha comprado um bar e queria alguém de confiança para tomar conta do espaço. Foi quando entrei no negócio e apaixonei-me. Os miúdos vão para a escola hoteleira aos 18 anos, eu fui para a de Lisboa aos 28. Depois de vários cursos, comecei a trabalhar em hotéis. O meu primeiro emprego a sério foi no Ritz.Deve ouvir o cliente e nunca fazer propostas baseadas em lucros financeiros. É errado tentar propor o vinho mais caro. O "não" é uma palavra que não entra, tem de haver uma alternativa caso não haja um determinado vinho na carta. Não é possível, a este nível de restauração, ter um vinho na carta e estar out of stock.Sim, em 2005. Quando atendi uma das grandes jornalistas e figuras emblemáticas do mundo do vinho, Jancis Robinson. Sugeri-lhe um tinto da Califórnia que estava out of stock. Era então diretor de vinho no The Vineyard, em Newbury, a uma hora de Londres. Foi um erro e aprendi.Pedi-lhe desculpa. Sugeri outro vinho e ofereci-lhe a garrafa. No dia seguinte, pedi a um sommelier da casa para atualizar o inventário da cave com 10.000 garrafas, de manhã à noite, durante uma semana. Isto para ter a certeza de que não voltaria a acontecer.Digo algo do género: "O vinho é ótimo, parabéns pela escolha. Se eventualmente quiser uma segunda garrafa não temos, mas temos uma alternativa muito parecida." O ideal é propor algo semelhante, se possível melhor e com um preço mais baixo - nem que tenha de fazer um desconto. O meu princípio é este: perca dinheiro, mas não o cliente. Aprendi que se fizer uma boa gestão de conflito, os clientes mais difíceis podem tornar-se os melhores no futuro.Sim, dependendo de fatores como o custo, a raridade, o índice de popularidade, a disponibilidade no mercado, etc. A gestão financeira do vinho ajuda muito à rentabilidade da casa. Já trabalhei em restaurantes de Londres em que éramos oito ou nove sommeliers e fazíamos 40% do lucro.As minhas responsabilidades são fundamentalmente financeiras, fazendo com que a companhia com 60 restaurantes em sete hotéis de Macau tenha rentabilidade no departamento de vinho. Dirijo 12 sommeliers. Sou também responsável pela compra dos vinhos e recrutamento, não só de sommeliers mas de pessoas da área financeira para trabalharem comigo.Depende. Há várias cozinhas: cantonesa, francesa, japonesa, italiana, espanhola. No Alain Ducasse at Morpheus, com duas estrelas Michelin, custa 400 euros. A carta de vinhos deste restaurante tem 1.000 referências. Há outros que cobram menos e são ótimos.Em Macau há uma lei que obriga os hotéis a terem um percentual mínimo de vinhos portugueses. Mas as vendas destes na companhia em que trabalho representam só 5%. Nos supermercados vendem-se mais. Trabalhamos num mercado que é gerido por casinos, portanto, financeiramente muito forte.Está hospitalizado, ninguém o vê, só a família. O meu patrão é o filho dele, Lawrence Ho.A adega mais impressionante que vi foi em Macau, do grupo empresarial de Stanley Ho. São várias salas com os melhores vinhos do mundo. Além de lindíssimas, estas caves têm todas as condições de controlo de temperatura.Dois copos por dia, mas não bebo diariamente. O grande perigo de trabalhar nesta área é o fácil acesso a vinhos de qualidade. Tenho eventos e jantares da companhia quase todas as semanas e evito abusos. Duas vezes por ano passo um mês sem álcool.Claro que ajuda. Pratico todos os dias, às 6h da manhã, durante uma hora. Quatro a cinco vezes por semana também vou à natação, a seguir ao ioga. Um sonho por concretizar é ir ao Tibete e Butão.