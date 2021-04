Liga da Justiça de Zack Snyder: será ego ou megalomania?

Há casos marcantes de director’s cut, como o de Apocalypse Now, em que Francis Ford Coppola refez o filme algumas vezes até finalmente deixar ao mundo a sua Final Cut. Ou o de Blade Runner, em que Ridley Scott constrói uma interpretação diferente do filme na sua versão. São visões dos realizadores, que por vezes não foram para a frente por causa dos produtores ou porque o realizador tinha uma ambição mais artística que comercial. E depois há os casos de Liga da Justiça e do ego de Zack Snyder, muito insatisfeito com a versão que chegou aos cinemas em 2017 e que agora apresenta a sua versão enquanto Liga da Justiça de Zack Snyder, que vai diretamente para streaming, na HBO Portugal, a 18 de março.