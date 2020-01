Tem o tempo contado, mesmo de férias e no fim de semana pós-réveillon. João Pires fala à SÁBADO em menos de uma hora, a 4 de janeiro passado, numa sala do hotel Valverde, na Avenida da Liberdade. Passou os últimos dias por Lisboa e no Algarve, a planear a reforma (incluirá compra de casa). A vida profissional deste ex-militar, nascido em 1959 na cidade da Beira, Moçambique, passa por mais de 15 horas de voo a partir de Lisboa. Na segunda-feira, dia 6, regressa ao trabalho em Macau como sommelier de topo. As cartas de vinhos e tudo o que diz respeito à área, nos restaurantes de luxo da rede Melco, passam por ele.

Sendo sommelier em 60 restaurantes com um total de dez estrelas Michelin, do grupo Melco Resorts, em Macau, já serviu vinho a muitos famosos?

Sim, aos atores Russell Crowe, Robert de Niro, Leonardo di Caprio, à cantora Mariah Carey, etc.

Aconteceu o mesmo noutros restaurantes onde trabalhou como profissional de topo em cartas de vinhos?

Atendi muitas celebridades, quase todas as que possa imaginar. Uma vez, o ator Johnny Depp foi ao restaurante Dinner by Heston Blumenthal, em Londres, onde fui sommelier principal de outubro de 2010 a março de 2014. Na altura, eu estava em viagem por Bordéus, a visitar o Châteux Pavie. Então pedi ao meu assistente que lhe vendesse Châteux Pavie e enviasse a foto por Messender para mostrá-la ao patrão da marca. E assim foi. O patrão ficou radiante. No mesmo restaurante, o ator Morgan Freeman não bebeu vinho; preferiu os cocktails americanos.