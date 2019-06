Capa edição 790

O passeio pelo Alqueva ainda ia a meio quando o barco que João Bravo tinha alugado para celebrar os seus 60 anos foi intercetado por uma lancha com seis baywatchers de vuvuzelas, pranchas de salvamento e megafone na mão. Foi assim, em frente aos 200 convidados que seguiam na embarcação de dois andares, que se anunciou o rapto do aniversariante. "Levaram-me preso e tudo", conta o próprio, divertido, enquanto mostra uma fotografia com as mãos algemadas atrás das costas, calções de banho e T-shirt vestidos (o traje de praia foi apenas um dos três que usou durante os festejos).A encenação das "Bravo's Watchers" – o nome que as modelos tinham estampado nos fatos de banho preparados de propósito para o evento – fez parte de uma festa que durou três dias e envolveu muitos outros figurantes, DJs, coreografias ensaiadas com dançarinos profissionais, concursos de miss e mister T­-shirt molhada, dezenas de animais embalsamados, uma paella gigante e, no fim, algumas desistências. A ideia foi do próprio João Bravo, para celebrar os seus 60 anos, e não terá havido muitas festas como esta nos últimos tempos.