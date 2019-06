"Brad Pitt tem andado com a mesma roupa toda a semana", twittou a revista Page Six, no passado dia 11. Boné cinzento, óculos escuros, t-shirt branca de mangas compridas por baixo de outra t-shirt castanha de mangas curtas, calças pretas e mala a tiracolo em tons de castanho – foi o outfit do ator norte-americano, de 55 anos, durante pelo menos sete dias, deixando os paparazzi frustrados.

Diana foi a precursora da técnica

Segundo a Vanity Fair, esta é uma estratégia eficaz e cada vez mais usada pelas celebridades mais apetecidas pelos tabloides. Vestem-se da mesma maneira durante dias ou semanas consecutivas (no caso de Brad Pitt até o boné e a mala não variaram), o que torna a perseguição dos paparazzi inútil, já que as fotos parecem todas iguais. A princesa Diana – que foi a mulher mais fotografada do mundo e que morreu num acidente de carro durante uma perseguição de paparazzi, em Paris – terá sido a primeira a pôr em prática esta técnica. A sua personal trainer revelou que quando ela ia para os treinos havia sempre um batalhão de fotógrafos à porta do ginásio e que a princesa optou por usar a mesma camisola para que as imagens que captassem dela perdessem o interesse.

Richard Madden, Daniel Radcliffe ou Katy Perry também já aprenderam a técnica. A intérprete de I Kissed a Girl chegou a usar o mesmo casaco Adidas durante vários dias, com o objetivo de tornar as fotos das suas aparições menos atrativas, conforme revelou Katy Perry ao New York Times, em junho de 2017. O ator britânico, protagonista de Harry Potter, contou numa entrevista a Jay Leno qual era o seu truque. "Às vezes eu vestia o mesmo casaco e fechava-o completamente para que eles não vissem o que eu tinha por baixo, e andava sempre com o mesmo chapéu. Podiam tirar centenas de fotos que pareciam todas iguais. Não há nada que dê mais prazer do que frustrar os paparazzi", explicou Daniel Radcliffe.

Taylor Swift dentro de uma mala

O escocês Richard Madden, que ficou conhecido por interpretar Robb Stark na famosa série Guerra dos Tronos, diz que nunca vai perceber porque é que o público é tão fascinado com a sua vida pessoal e que está farto de ser perseguido pelos fotógrafos dos tabloides. Para os despistar, o ator, de 32 anos, costuma vestir o seu assistente com as suas roupas e fá-lo conduzir o seu carro durante horas para eles irem atrás. "Quando vejo um grupo de paparazzi juntos, penso, ‘Oh Deus, o que é que eles descobriram’", revela.

Taylor Swift foi ainda mais longe. Em 2017, uma agência publicou uma foto de dois homens a carregar cuidadosamente uma enorme mala preta à frente do apartamento da estrela norte-americana, em Nova Iorque. Na altura especulou-se se a cantora estaria escondida dentro da mala para evitar os paparazzi, até que o cantor Zayn Malik confirmou à Vogue britânica que Taylor Swift usava frquentemente aquele método bizarro para não ser fotografada.