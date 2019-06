Depois de sair do balcão, Vonderdell dirigiu-se a uma esquadra a cerca de três quilómetros de distância e disse aos agentes que tinha cometido um assalto à mão armada e que "queria ser preso". Os agentes no local disseram-lhe que fosse até a uma outra estação da polícia, segundo o jornal britânico The Independent.



Em declarações no tribunal de Bournemouth o homem contou como tinha sido recentemente despejado do seu apartamento e que tinha decidido roubar o banco para que pudesse ser preso e "conseguisse ter um teto por cima da sua cabeça".



Vonderdell terá, em março, ido a uma sucursal do Nationwide com uma banana, mas achou que havia demasiados clientes e decidiu escolher outro banco e outro dia.



O juiz condenou o homem a 14 meses de prisão por roubo e posse de uma imitação de uma arma de fogo. Ficou provado em tribunal que o homem não tinha intenções de gastar o dinheiro que havia roubado do banco.

