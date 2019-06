A controversa milionária e designer nova-iorquina Gloria Vanderbilt morreu na manhã desta segunda-feira, 17, aos 95 anos. Foi Anderson Cooper, famoso jornalista da CNN e seu filho mais novo, quem deu a notícia no seu programa: "Ela estava pronta para partir e morreu como queria. Que vida extraordinária. Que mãe extraordinária. Que mulher incrível", disse a estrela de TV perante milhões de telespetadores. A socialite morreu na sequência de um cancro no estômago, na sua casa, rodeada por familiares e amigos.

Aos 85 anos quando lhe perguntavam se mantinha uma vida sexual ativa, soltava uma enorme gargalhada e respondia: "Não comento". Gloria Vanderbilt, que foi atriz, pintora, designer e escritora chocou a conservadora alta sociedade nova-iorquina com uma novela erótica que escreveu, Obsession: An Erotic Tale, lançada precisamente há 10 anos.



Affairs com Marlon Brando, Sinatra e Howard Hughes

Em 2004, Gloria - que cresceu na época em que os milionários se misturavam com as estrelas de Hollywood - já havia publicado as memórias dos seus quatro casamentos e inúmeros affairs, em It Seemed Important at the Time: A Romance Memoir. Nesse livro, contava detalhes, por exemplo, da passou uma noite com Marlon Brando num quarto onde o ator tinha um enorme retrato dele próprio. "Ele era fantástico e eu era louca por ele. Na altura foi importante para mim", disse numa entrevista. O milionário excêntrico e produtor de cinema Howard Hughes foi outra das suas conquistas quando ela era ainda teenager. Frank Sinatra também fez parte da sua lista. Gloria contava que ele tinha sido "um grande amigo, divertido, delicado e romântico" com quem se envolveu quando se estava a divorciar do primeiro marido.

Estas revelações envergonharam o filho, Anderson Cooper. "Sei que deveria ser mais maduro e sou, intelectualmente, mas existem algumas coisas que eu prefiro continuar a ignorar", escreveu no seu blogue. Daquela vez, Cooper já não se mostrou surpreendido: "Estou preparado para tudo o que a minha mãe possa fazer. Ela é absolutamente única. Qualquer coisa que ela faça para mim está bem".

Fortuna e tragédia

Os Vanderbilt foram uma das famílias mais poderosas de Nova Iorque desde o século XIX. Construíram as primeiras mansões da 5.ª Avenida e lideraram a elite nova-iorquina. Desde muito cedo que Gloria Vanderbilt, nascida em 1924, em Nova Iorque, se habituou a ser perseguida pela imprensa. Ao longo da vida foi falada pela sua fortuna, pela atribulada vida amorosa, pelo sucesso empresarial – criou uma marca de roupa com o seu nome que se alargou aos perfumes e acessórios e que atingiu o maior êxito nos anos 80 com os famosos jeans que desenhou – e pela tragédia.

Aos 17 meses, com a morte do seu pai Reginald Vanderbilt, tornou-se herdeira de 4 milhões de euros. A mãe, Gloria Morgan, de ascendência suíça, ficou com a sua guarda e mudaram-se para a Europa. Mas por pouco tempo. Com apenas 10 anos, Gloria viu-se envolvida no maior julgamento da época. Uma criada revelou que a excêntrica viúva era amante de um príncipe alemão, que tinha uma relação homossexual com um membro da família real britânica, a marquesa de Milford Haven, e que lavava os pés com champanhe. A mãe de Gloria foi considerada negligente e perdeu a sua custódia para uma tia paterna, Gertrude Vanderbilt.

Casamentos, desgostos e suicídio

Antes de fazer 18 anos, a socialite decidiu casar-se com Pat De Cicco, um agente de Hollywood, mais velho do que ela, que a maltratou física e psicologicamente durante os três anos em que estiveram casados. Em 1945, o maestro britânico Leopold Stokowski tornou-se o seu segundo marido e pai dos seus dois filhos – Stanislaus e Christopher. Divorciaram-se 10 anos depois. Em 1956 voltou a casar-se, desta vez com Sidney Lumet, um realizador de televisão, com quem viveu sete anos. Quando ela o deixou, ele suicidou-se.

Gloria só conseguiu ser feliz com o quarto e último marido - o escritor Wyatt Cooper com quem teve dois filhos, Carter, que nasceu em 1965, e Anderson, dois anos mais novo. Em 1978, Wyatt não resistiu a uma cirurgia cardíaca. Gloria sofreu um enorme desgosto, mas a maior tragédia da sua vida ainda estava para vir. Dez anos mais tarde, o seu filho Carter suicidou-se à sua frente, atirando-se do 14º andar da penthouse onde viviam, em Nova Iorque. Pensou que não sobreviveria, mas em 1996 publicou A Mother’s Story, sobre o suicídio do filho.

Estudou artes, quintuplicou a sua fortuna com o sucesso do seu trabalho de designer e escreveu quatro livros de memórias e quatro novelas. "Sou uma escritora nata", afirmou Gloria Vanderbilt, que morreu na sua casa, em Beekman Place, o bairro mais elitista de Manhattan, que a família Rockfeller construiu nos anos 30.