Respect não é só uma das músicas mais conhecidas de Aretha Franklin, muito menos apenas o tema que catapultou a artista para fama e tornou-a icónica. Pelo contrário, Respect tem tantas nuances de significado e simbologia que quase se pode escrever uma pequena tese sobre a canção: "Respect e a reivindicação do feminismo nos anos 60" ou "Respect: o hino dos direitos civis" poderiam ser alguns dos títulos possíveis para explicar exactamente a influência desta curta música embutida de significados intemporais.

Quando Otis Redding escreveu e interpretou a canção em 1965, fê-lo com um propósito totalmente diferente do que Aretha Franklin veio a realizar dois anos depois, na altura sem se aperceber inicialmente que viria a produzir uma das melhores reinvenções da história musical. Respect de Redding tratava-se de uma espécie de reclamação de um homem que trabalha o dia inteiro e exige respeito da sua esposa, dona-de-casa, num teor que poderia ser considerado algo machista hoje em dia, mas típico dos valores culturais e morais da altura - em que era normal que se exigesse um "pouco de respeito" às mulheres. "Estou prestes a dar-te todo o meu dinheiro/ e tudo que peço, ei/ Um pouco de respeito quando venho para casa", cantava Otis Redding na década de 60.

Aretha Franklin recusou este significado e decidiu dar-lhe um totalmente novo, sentada ao piano de um estúdio da Atlantic Records no dia de São Valentim de 1967: a canção passou a ser sobre uma situação totalmente diferente e profundamente corajosa para época em questão – as mulheres é que mereciam respeito por parte dos homens, sendo seres dotados das mesmas capacidades e possibilidades que o sexo oposto e por isso tão merecedoras de "um pouco de respeito" como todos os Otis do mundo.





A voz poderosa e exigente de Aretha tornou a canção num hino do feminismo, exacerbado pelas vozes solidárias femininas provenientes do seu coro de mulheres – as suas irmãs Carolyn Ann Franklin e Erma Franklin, que também tiveram a ideia de repetir o verso "sock it to me, sock it to me".

A letra não mudou muito, mas a voz e a leitura da mesma transformou-se completamente: as mulheres também eram provedoras da casa e meritórias de respeito. "Ooo, os teus beijos/ Mais doces que mel/ Mas queres saber? / Também é o meu dinheiro", cantou Aretha na sua voz poderosa e emocionante, relembrando que ela, tal como todas as mulheres, são capazes de trazer para casa o que é preciso, pedindo ao interlocutor para cantar com ela as suas próprias exigências – tudo isto num contexto onde a maioria das mulheres não trabalhava fora de casa.

Foi também ideia de Franklin de soletrar "R-E-S-P-E-C-T", numa clara tentativa de reforçar a sua mensagem que considerava ser demasiado óbvia para as pessoas não a compreenderem, sendo ela própria uma mulher à frente do seu tempo.

"Aretha esmagou a atmosfera estética", referiu Peter Guralnick, autor do livro Sweet Soul Music ao The Washington Post em 1987. "Ela lançou um novo estatuto de excelência que, de alguma forma, mais ninguém conseguiria alcançar."

Mais de 50 anos depois, a música continua relevante na sociedade por motivos variados, desde violência sexual sobre mulheres a discriminação salarial. Com apenas 24 anos, Franklin cantou Respect, embutida com uma exigência revolucionária que era indesculpável e inflexível. Terá Aretha Franklin exigido algo assim tão difícil de concretizar?

A música na voz tenaz, determinada e emocionante de Aretha Franklin surge também durante uma época em que os Estados Unidos estavam perto de uma revolução civil: protestos contra a Guerra do Vietname cresciam, manifestações contra a discriminação racial invadiam cada vez mais cidades do país com afro-americanos a exigirem direitos e o mesmo respeito que os outros cidadãos dos EUA. Respect, juntamente com Mississippi Goddam de Nina Simone e A Change is Gonna Come de Sam Cooke, tornou-se um símbolo de resistência e luta pelos direitos civis. Apesar de jovem, Aretha Franklin lutou contra a injustiça que abarcava as minorias e os afro-americanos do seu país e, seguindo os ensinamentos do seu pai, um reverendo em Detroit, juntou-se a Martin Luther King em tour pelo país num apelo à luta dos direitos civis de uma forma pacífica.





Mesmo após a morte de King, a "rainha do Soul" não perdeu a sua veia pacifista e cantou no seu funeral em 1988.

O seu maior feito para este movimento terá sido o seu reconhecimento como "Rainha do Soul", ao ser a primeira mulher a ter um lugar no Rock and Roll Hall of Fame e a ganhar dois Grammy Awards na altura com o álbum I Never Loved a Man the Way I Love You (1967), tornando-se uma mulher negra bem-sucedida numa sociedade norte-americana que tinha aprovado há pouquíssimos anos (1964) o fim da segregação racial com a Lei dos Direitos Civis.