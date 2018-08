Ariana Grande, convidada de Jimmy Fallon no programa The Tonight Show, prestou uma homenagem a Aretha Franklin, que morreu na quinta-feira aos 76 anos. A cantora interpretou (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, um dos clássicos da rainha da Soul.



Segundo o TMZ, o pedido para homenagear Aretha foi feito à última da hora. Ariana Grande ainda terá recusado o convite por estar "muito abalada", mas acabou por aceitar o desafio.









A cantora subiu ao palco acompanhada pela banda The Roots e, depois de uma ovação do público, terá chorado já no camarim.

À conversa com o apresentador, Ariana Grande contou a história de uma chamada telefónica que recebeu de Aretha Franklin. "Encontrei-a algumas vezes, cantámos na Casa Branca e ela era tão doce, tão querida. Eu estava do género: 'Como é que és uma pessoa real?' É uma honra tê-la conhecido e vamos celebrá-la", disse a cantora de 25 anos. "Ela ligou-me uma única vez e disse: "Olá, é a Aretha", e eu fiquei… "Franklin?" Só há uma Aretha".