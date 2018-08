A voz de "Respect" ou "Say a Little Prayer" não era apenas a diva do soul, mas uma mulher interessada no feminismo, no pacifismo, contribuição social e no poder da música na sociedade.

Quer seja sobre música, feminismo, direitos sociais ou sobre a humanidade em geral, Aretha Franklin nunca deixou de dizer o que pensava, tanto em conversas normais ou através das suas músicas. O Indy100 recolheu algumas das frases mais marcantes da artista norte-americana que faleceu esta quinta-feira, depois de lutar contra um avançado cancro no pâncreas.



1. "O homem que ficar comigo vai ter uma mulher inesquecível."



2. "Como um pai ou mãe, tentas sempre manter um certo controlo e depois cria-se um braço de ferro… Tens de aprender a saber quando deixar passar ao lado, o que não é fácil."



3. "A política não é a minha arena. A música é que é."



4. "Ser uma cantora é um dom natural: significa que estou a usar o mais alto nível possível do presente que Deus me deu. Estou feliz com isso."



5. "Às vezes estás à procura de algo que já está lá."



6. "Nós não tínhamos videoclips na altura; não nos transformávamos em estrelas do dia para noite. Tinhas de trabalhar muito e aprender bem a tua área: como tomar conta da tua voz, como regular os concertos – tudo por tentativa-erro."



7. "Sou uma mulher grande. Preciso de ter um cabelo volumoso."



8. "Todos requeremos e queremos respeito, homens ou mulheres, brancos ou negros. É o nosso direito humano básico."



9. "As mulheres merecem absoluto respeito."



10. "As pessoas não têm de te dar nada, por isso aprecia o que elas te oferecem. E nunca largues da mão o que dão, independentemente do que seja."



11. "Sê a tua própria artista e sê sempre confiante no que estás a fazer. Se não o fazes de maneira segura, então é melhor não o fazeres de todo."



12. "A música consegue fazer muita coisa para muitas pessoas. Transporta-nos. Pode levar-te para trás, para anos passados, até ao momento exacto onde certas coisas aconteceram na tua vida. É inspirador, é encorajador e fortalecedor."



13. "Ser a rainha [do Soul] ou uma diva não é só cantar. Tem muito a ver com o que fazes pelas pessoas, e as tuas contribuições sociais e civis pela comunidade."



14. "Já ando no mundo há tempo suficiente para as pessoas saberem quem sou e as minhas contribuições. Conhecem-me para lá da faceta de artista. Penso que conhecem-me como mulher também."