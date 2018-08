Katie Stubblefield, norte-americana de 22 anos, foi sujeita a uma cirurgia que durou 31 horas e que lhe deram um novo rosto e uma nova vida. O transplante facial foi necessário porque a jovem em 2015 tentou suicidar-se com um tiro no queixo.

Após a tentativa de suicídio de Katie, quando tinha 18 anos de idade, os médicos salvaram-lhe a vida, mas não o rosto. A bala destrui-lhe a maior parte da cara, incluindo o nariz, a testa e o maxilar, ficando ainda com lesões no cérebro e nos olhos. Quatro anos passaram e tornou-se a mais jovem paciente, nos Estados Unidos, a receber um transplante facial.

Os cirurgiões de uma clínica em Cleveland, no estado de Ohio, devolveram-lhe o rosto, e a história da jovem é contada na National Geographic, revista que acompanhou a vida da adolescente durante um ano e assistiu à operação. Esteve um ano na lista de espera para o transplante facial e, em 2017, recebeu a confirmação de já havia doadora. Adrea Schneider, mulher de 31 anos, morreu de overdose de droga.

Como o seu seguro médico não cobria as despesas desta operação, considerada experimental, o Instituto de Medicina Regenerativa das Forças Armadas norte-americanas terá ajudado a pagar o transplante. Segundo a National Geogrphic, esta organização comparticipou a operação com o intuito de aperfeiçoar a técnica de transplante e poder usá-la nos feridos de guerra.

Katie conta que ainda tem dificuldades para falar e que ficará o resto da sua vida sujeita a tomar medicação para reduzir o risco de o seu organismo rejeitar o transplante. Porém, a clínica de Cleveland afirma que esta operação permitirá a Katie ter "uma oportunidade para viver uma vida funcional". No site da clínica pode ler-se: "A paciente terá a capacidade de falar mais claramente e de respirar. Poderá também melhorar as suas expressões faciais. Vai favorecer as suas funções físicas, psicológicas e sociais".

Katie não se recorda de muita coisa da tentativa de suicídio. A família relembra que a adolescente lutava com problemas emocionais e de saúde. Desde o transplante, a jovem já teve de realizar mais três operações. Katie continua a receber apoio psicológico e pensa em partilhar a sua experiência com adolescentes que pensem em suicidar-se.

A rapariga de 22 anos foi a 40ª paciente a nível mundial a receber um transplante facial total, segundo a BBC. A primeira operação deste tipo foi realizada em 2010.