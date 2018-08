"Quando era pequena, o meu pai dizia-me que um dia iria cantar a reis e rainhas. Felizmente, tive a sorte de o poder fazer. E a presidentes."

Começou a cantar em coros de igreja, trocou o sagrado pelo glamour profano da música pop e em poucos anos sagrou-se estrela internacional do gospel e do soul. Aretha Louise Franklin, eternizada na cultura popular norte-americana como "A Rainha do Soul", faleceu esta quinta-feira aos 76 anos em Detroit, vítima de um cancro no pâncreas.

Nascida em 1942 em Memphis, no estado do Tennessee, filha de um pastor baptista e de uma cantora e pianista, foi desde cedo rodeada das componentes que marcariam o seu sucesso musical, aprendendo a tocar piano de ouvido e a cantar na congregação do pai, C.L. Franklin. Já nessa altura participa de digressões pelo estado do Michigan e edita o primeiro disco, Aretha Gospel, marcado pela forte índole religiosa.







Em 1960, uma Aretha já com dois filhos (tidos aos 12 e 14 anos) revela vontade de seguir o rumo da música secular, e, com 18 anos, assina pela Columbia, dando início a um auge crítico e comercial que duraria perto de vinte anos. Com a gravadora, começa a incorporar influências do blues, jazz, doo-wop e R&B ao seu estilo gospel, atingindo pela primeira vez o topo das tabelas comerciais americanas antes de completar vinte anos de idade.

O seu mais aclamado período começa quando, em 1966, troca a Columbia pela Atlantic, já na altura reputada pela associação a estrelas do R&B como Ray Charles e Otis Redding. Seguem-se, até ao final da década, alguns dos seus mais emblemáticos registos discográficos: I Never Loved a Man the Way I Love You, Lady Soul ou Aretha Now, entre os quais se contam singles como a sua gravação de Respect, de Redding, Natural Woman ou I Say a Little Prayer.



Os anos setenta reservar-lhe-iam uma recepção comercial mais irregular, revezando-se entre o sucesso de alguns trabalhos (incluindo o seu regresso ao gospel de 1972, Amazing Grace) e o fracasso de outros, como Sweet Passion e La Diva, vítimas de flutuações das tendências do mercado musical. Em virtude destes percalços, e numa antevisão do fim do seu pico criativo, deixa a Atlantic em 1979.

A sua restante carreira discográfica seria marcada por picos esporádicos de vendas (potenciados, muitas vezes, por colaborações, como com George Michael em 1985 ou Lauryn Hill em 1998) e uma praticamente ininterrupta agenda de concertos nos Estados Unidos, de onde nunca mais saiu desde que, em 1984, contraiu uma fobia de voar como consequência de um acidente.







No outono da vida, contava já com dezenas de tributos ao seu trabalho, um filme biográfico em pré-produção, dezoito Grammys competitivos e um de reconhecimento de carreira, e, como preconizado pelo pai, uma série de espectáculos na Casa Branca da administração de Barack Obama. Em sua homenagem, a também cantora de soul Mary J. Blige notoriamente apelidou a sua voz de "uma dádiva de Deus".

Uma luta prolongada com diversos problemas de saúde, ligados à obesidade e ao tabagismo, teve o seu fim na casa de Aretha, em Detroit, onde, rodeada de amigos e família, ainda foi visitada por personalidades como Stevie Wonder e Jesse Jackson. Deixa para trás quatro filhos, Clarence, Edward, Ted e Kecalf, de dois casamentos, bem como um sem número de canções por ouvir cantar.