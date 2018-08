Recorde-se que a entrevista foi concedida numa altura em que Elon Musk anunciou, através do Twitter, a intenção de retirar a Tesla de bolsa, a 420 dólares por acção. O magnata também está sob investigação do regulador da bolsa norte-americana. "Este ano foi o mais difícil e mais doloroso da minha carreira", lamentou.





Além disso, conta o Times, os executivos da Tesla têm tentado contratar uma pessoa para absorver parte das responsabilidades de Musk, tendo a executiva do Facebook Sheryl Sandberg sido abordada pela Tesla. Contudo, Musk garante que "não há nenhuma pesquisa activa neste momento" - e o empresário garante que não tem planos para abandonar os cargos na Tesla. "Se souberem de alguém que consiga fazer um trabalho melhor, avisem-me. Podem ficar com o lugar", frisou o magnata.

Musk não detalhou o que "está para vir". Contudo, a imprensa especula que poderá ter que ver com a preocupação de alguns membros do conselho da Tesla com a situação psicológica de Musk, especificamente com o uso de Ambien (medicamento para insónias), cujo consumo "contribuirá para as sessões noite dentro no Twitter".Já Musk culpa a "exaustão" como responsáveis pelos tweets impulsivos. "Houve vezes em que não saí da fábrica durante três ou quatro dias, dias em que não fui à rua", disse. "O preço a pagar é que não vejo os meus filhos, nem os meus amigos", lamentou,