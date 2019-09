O ator e comediante britânico Kevin McNally vai para sempre ficar recordado como o icónico Mr Gibbs – o parceiro do pirata Jack Sparrow. Participou em filmes como o Fantasma da Ópera e Valquíria de Tom Cruise e, em 1997, fez de HMS Ranger Crew, no filme James Bond: O Espião que me Amava. McNally é um dos protagonistas da Comic Con Portugal 2019 e falou com a revista SÁBADO sobre a sua nova série da HBO, Catherine the Great.

Temos de começar com Piratas das Caraíbas. Como é que Mr. Gibbs mudou a sua vida?

Bem, fui um jovem ator na Inglaterra durante 30 anos e depois fiz este filme de piratas e foi inesperadamente um grande sucesso, "quebrou" a América. Só estou aqui por causa desse filme. Já viajei, conheci pessoas fantásticas em todo o mundo. Basicamente mudou a minha vida do avesso. Mas devo dizer que estou feliz por ter acontecido só aos 46 anos, podia ter sido um desastre (risos).

Em outubro, vai estrear a nova série da HBO Catherine the Great. Como é que se preparou para o seu papel e como foi trabalhar com Helen Mirren?

Eu li bastante sobre a personagem que fiz, o Olaf. O que gostei mais sobre ele foi que de todas as personagens, ele é o único que não morre ou é exilado (risos). É claro que foi humilhado, mas ficou lá. Por isso, achei perfeito interpretar alguém tão bom naquilo que fazia. Ele viveu muitos anos e no final passou a ser vendedor de porcos.

Eu conheço a Helen há mais de 40 anos. Foi fantástico quando nos conhecemos, fizemos uma peça juntos em 1984. Quando contracenamos com alguém ficamos a conhecer a pessoa muito bem. O que pode ser bom ou mau (risos).

No mês passado fez Dads Army: The Lost Episode. Prefere fazer comédia?

Eu adoro comédia! Só porque a reação é mais imediata. Digo sempre que sei se a performance está a ir bem se as pessoas se estiverem a rir. Não consigo saber com os outros. Mas comédia é fantástico. É um grande amor que tenho. Também costumo dizer que se um ator é bom a fazer comédia, é bom a fazer tudo – mas ao contrário já não é verdade.

O que podemos esperar para o futuro?

Estou na nova temporada de The Crown, que vai sair no próximo ano, e também fiz uma série alemã, francesa e americana na Segunda Guerra Mundial.

Se pudesse ser um super-herói, quem seria?

Acho que já não conseguia ser um super-herói. Provavelmente ia ser um mordomo do Batman (risos). Às vezes também digo que – enquanto tenho a minha barba dos Piratas das Caraíbas – podia ser o avô do Wolverine (risos).

Prefere fazer peças de teatro ou filmes?

Eu adoro o fato de poder fazer as duas coisas, mas cada vez faço menos peças. Quando ficamos mais velhos, temos que escolher muito bem o que vamos fazer. É difícil fazer uma peça oito dias por semana, com ensaios. Mas não gosto muito de fazer peças clássicas, estou à espera que chegue uma nova peça moderna para fazer.