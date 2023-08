Vila Nova de Milfontes e Cercal do Alentejo: em 15 quilómetros tudo muda

Despertar no Touril é sinónimo de farto pequeno-almoço e de passeio em 4x4 pela herdade. Há que ver a Praia do Tonel, acessível pela propriedade, escutar as preocupações de Luís Leote Falcão e perceber que este é mesmo um cantinho único na Europa, que importa preservar. Enquanto discutimos se ainda se vai a tempo, Luís convida-nos a fazer um passeio pelas nossas memórias de adolescência: "Lembram-se da Manjedoura, em Milfontes?"

A campainha das boas recordações começa a tocar, não há forma de não lembrar. Durante anos, foi o ponto de encontro noturno das várias tribos que rumavam à vila. O nome ajudava, o sítio também, com as suas divisórias e mesas onde betos, freaks, hippies, metaleiros e o que mais houvesse conviviam de cerveja em punho. E fumo, muito fumo.



Hoje, a Manjedoura mudou de vida mas mantém o encanto. É restaurante, bar e discoteca, com várias gerações a passarem pelo espaço. Dos avós que ali ouviram cantares alentejanos, passando por pais e mães que na Manjedoura melhoraram as suas capacidades em relações internacionais nas férias de verão, até aos jovens adultos que se estrearam nas noites quentes de Milfontes.