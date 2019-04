A maior região do País está de ótima saúde. São as conclusões de um exame detalhado ao que de melhor a região oferece: das praias às planícies, das mesas aos museus. Percorrendo por mais de dois mil quilómetros no Alentejo, parámos nas vilas mais animadas e nos lugarejos mais escondidos - demos com arte pré-histórica e arte contemporânea, fomos intimados a provar as receitas mais antigas, bem como o resultado dos novos olhares sobre os produtos da região. Em 10 roteiros perfeitos para uma escapadinha de início da primavera exploramos o passado e o presente de Portalegre, Évora e Beja.

