Os destinos a visitar nesta Páscoa

E que tal juntar os planos para passear nos próximos dias à descoberta de tradições que perduram há dezenas e centenas de anos? E, ainda por cima, passar a noite em sítios especiais e fazer refeições inesquecíveis... Fique com sugestões para passear e conhecer as festividades de vilas e cidades de norte a sul de Portugal.

MONTALEGRE

Um auto-de-fé no século XXI

Para ver

É quase obrigatório visitar o Parque Nacional da Peneda-Gerês, que existe como tal desde 1971. Imperdível é também a aldeia de Pitões das Júnias, com o seu mosteiro em ruínas, cuja origem é mais antiga do que a independência de Portugal. A cascata de Pitões das Júnias é outro dos pontos mais procurados. Em Montalegre, não há como evitar uma visita ao castelo, onde vai ser a Queima do Judas, de onde o panorama é deslumbrante.



A celebração

Queima do Judas

Apesar de a sexta-feira 13 ser muito popular nesta vila transmontana, com espectáculos, concertos e queimadas, na Semana Santa a celebração mais marcante é a Queima do Judas, símbolo da morte de Judas Iscariotes (que, por 30 moedas de prata, entregou Jesus para ser crucificado). O evento, organizado pelo Ecomuseu de Barroso e pela Câmara Municipal de Montalegre, vai acontecer no Sábado de Aleluia, a partir das 21h com início na igreja da Misericórdia. "Cada participante tem de fazer um texto alusivo ao boneco que cria, para ser lido ao público no dia em que será queimado. Esse texto é como se fosse ‘o motivo da sentença’ do Judas que cada associação/privado criou", explica à SÁBADO Rui Dias, de 24 anos, bombeiro.



Os bombeiros voluntários de Montalegre criam um boneco de palha, que neste caso simboliza os incendiários. Palha, roupa velha, caixas de cartão e madeira são alguns dos materiais usados para a construção dos espantalhos rústicos que simbolizam também a luta contra o mal. Depois de acabados, estes estão em exposição durante o dia junto à Câmara Municipal e à noite seguem em cortejo até ao Terreiro do Açougue, perto do castelo, para serem sacrificados, num auto-de-fé. Mas antes de se prosseguir com a queima, há ainda um teatro de apresentação do boneco. Além desta celebração, que alia sátira e humor, na Semana Santa ainda há missas e cortejos – e, no domingo, realiza-se o Compasso, ou Visita Pascal, em quase todas as vilas e aldeias.



Onde ficar?

Durma na Casa da Avó Chiquinha (276 511 250), no centro da vila, e surpreenda-se com a decoração. Se viajar em grupo, considere ficar na Casa de Entre -Palheiros (276 518 125), em Sezelhe, a 8 quilómetros. Há também o Abrigo da Montanha (276 511 437 ou 919 562 720)



Onde comer?

E que tal uma tradicional costela barrosã numa aconchegante casa de pedra? Encontra-a na Tasca do Açougue (919 817 541). Se quiser um restaurante mais moderno, o Restaurante Dias, em Parafita, é o ideal. Reserve pelo 910 228 242. Há ainda o Sol e Chuva (276 556 171), na estalagem com o mesmo nome, com uma vista incrível e o seu cozido à barrosã.



BRAGA

A terra de todas as procissões

Para ver

Há quanto tempo não visita o Santuário do Bom Jesus do Monte? A pergunta até pode ser outra: alguma vez visitou o Santuário do Bom Jesus do Monte? Bom, vá lá e experimente chegar ao topo de elevador – é movido a água. De caminho, conte os degraus, em silêncio – e no fim compare o número com os seus acompanhantes. Já agora aproveite e vá também ao Santuário do Sameiro apreciar a vista panorâmica sobre a cidade.



A celebração

Nossa Senhora da Burrinha

Não é por acaso que se chama a Braga a "Roma Portuguesa" ou "Cidade dos Arcebispos". É que a cidade é conhecida pelas suas igrejas e monumentos, e os rituais cristãos são levados muito a sério pela população. Além das festividades da Quaresma, é na Semana Santa que decorrem algumas das mais antigas tradições, que atraem dezenas de milhares de visitantes. As procissões são as que suscitam mais interesse. Uma delas decorre durante o Domingo de Ramos (o domingo antes da Páscoa), de manhã: o padre faz a bênção dos ramos, na igreja de S. Paulo do Seminário Conciliar, seguindo-se um desfile até à catedral, para comemorar a entrada de Jesus em Jerusalém. No mesmo dia, à tarde, realiza-se a Procissão dos Passos, um desfile e encenação de figuras que intervieram no julgamento, condenação e morte de Jesus, sendo este levado com a cruz às costas pelas ruas.



Outra procissão, única, decorre na quarta-feira santa, a partir das 21h30 – é o cortejo bíblico "Vós sereis o meu povo" ou Procissão da Nossa Senhora "da Burrinha", como é popularmente conhecida. O andor com a imagem é transportado por uma burra – a deste ano já está escolhida e chama-se Pombinha. Na quinta-feira, na Sé Catedral, há cerimónias, como o Lava-Pés, em que o arcebispo lava os pés a 12 pessoas que representam os 12 Apóstolos, seguindo -se a Missa da Ceia do Senhor. Na sexta-feira, durante o percurso da Procissão do Enterro, a iluminação pública vai ser velada com véus pretos – uma tradição que vem da década de 30 do século passado.



No domingo de Páscoa, realiza-se o Compasso Pascal (ou Visita Pascal). Ricardo Pinto, 23 anos, vive em Vila Verde, Braga, e desde pequeno que se lembra de comemorar esta tradição. "Vamos de manhã para a casa dos meus tios. Há sempre uma mesa com comida [também para o padre, como sinal de hospitalidade]. Quando a cruz chega, alinhamo-nos, o mordomo passa por todos com a cruz, o padre cumprimenta cada pessoa e deseja boa Páscoa. No fim, o padre diz uma prece e abençoa a casa", contou à SÁBADO. A par das festas religiosas, há um programa cultural, com concertos, espectáculos e exposições.



Onde ficar?

Para dormir, a oferta é imensa mas escolha por exemplo o Mélia Braga & Spa (253 144 00), a cinco minutos do centro, ou o Tea 4 Nine Guest House and Bistro (914 004 606), no centro, que disponi- biliza oito quartos com nomes de chá e bicicletas gratuitas.



Onde comer?

As propostas são quase infinitas, mas pode almoçar um belo bacalhau com broa na Taberna do Félix (253 617 701), optar por um brunch – panquecas com ovo escalfado bacon e xarope de ácer, por 5 euros – no Café Vianna (253 262 336) e acabar o dia em grande com um jantar no Cozinha da Sé (253 277 343) ou no Dona Júlia (253 270 826), com as suas especialidades locais.



ENTRE-OS-RIOS

As margens todas iluminadas de velas

Para ver

A altura do paredão é de 70 metros – e isso não é o único número nem a única característica impressionante da barragem do Torrão, terminada há precisamente 30 anos e desde então um dos pontos mas visitados da zona. Vá lá e descubra por si. Em Entre-os -Rios, a atracção é o passado: conheça a imponente igreja românica de São Miguel, monumento nacional há mais de 90 anos e erguida num planalto que proporciona um panorama magnífico.



A celebração

Procissão das Endoenças

Antes da inauguração da ponte Duarte Pacheco, em 1941, a Procissão das Endoenças, realizada há mais de 300 anos, atravessava o rio Tâmega nos barcos rabelos típicos do rio Douro iluminados com lanternas, seguindo depois um percurso de Via-Sacra até ao Calvário, na Capela de São Sebastião, em Entre-os-Rios (Penafiel). Nesta altura do ano, além das tradicionais festividades da Quaresma e da Semana Santa, é na quinta-feira que se atinge o ponto alto. O percurso da Procissão das Endoenças é iluminado, com velas colocadas nas varandas, nas janelas das casas e nos muros dos quintais (e o mesmo acontece nos concelhos de Penafiel, Marco de Canaveses e Castelo de Paiva). O padre Daniel Quintela, da paróquia de Torrão, calcula que se acendam cerca de 50 mil a 55 mil velas e afirma que as ruas "estão apinhadas" de gente. "É uma festa litúrgica da Igreja, só que está adaptada e tem algo de original e próprio, que é a luminosidade de quinta-feira Santa." Depois do jantar/ceia, dá-se início ao primeiro ofício do Tríduo, a Missa da Ceia do Senhor, às 20h30. As pessoas saem da igreja paroquial de Santa Claro do Torrão (Marco de Canaveses) e caminham em direcção à capela de São Sebastião, em Entre-os-Rios, através da ponte Duarte Pacheco. Primeiro, os andores do Senhor dos Passos e da Senhora das Dores são elevados sobre os ombros dos mordomos, seguindo-se os penitentes e devotos, com lume na mão, alguns descalços e com crianças, algumas vestidas de anjo. Fazem um percurso a pé que dura cerca de três horas. Para iluminar o trajecto também são colocadas, ao longo do caminho, tigelinhas de barro com cera e, as margens dos rios Tâmega e Douro ficam iluminadas com a chama destas tigelinhas, com barcos com velas e luzes. Após a chegada, dá-se início ao Sermão do Encontro, entre Jesus Cristo e Nossa Senhora das Dores. O andor de Nossa Senhora do Passos permanece na capela de São Sebastião para o dia seguinte, enquanto o do Senhor dos Passos regressa à capela de S. Tiago (no Torrão). Na sexta-feira faz-se uma nova procissão, a do Senhor Morto, designado por Senhor Roubado (por ser transportado para o outro lado da margem, à noite, quase sem iluminação e de forma muito silenciosa), no sentido inverso. Regressa à Igreja Matriz, no Torrão, onde decorrerá a "aleluia", no sábado.



Onde ficar?

No Quinta de VillaSete (255 405 088), a 3,9 quilómetros de Entre-os-Rios, pode escolher várias opções de pacotes, como escapadinhas românticas ou em família, a partir de 65 euros. Tem também o Quinta das Quintães (255 613 553), um hotel rural junto dos rios Douro, Paiva e Tâmega.



Onde comer?

Se quer saborear uma boa lampreia (típica de Torrões) passe pela Ponte da Pedra (255 614 990). Também há a Casa das Lampreias, em Entre-os-Rios (255 612 403). Encontra uma bela vista para o rio no 2RIOS – SteakHouse & Bar (255 613 476).



FUNDÃO

As tradições das aldeias do Xisto

Para ver

As Aldeias do Xisto, só por si, valem uma visita à região. A chamada Rede das Aldeias de Xisto junta 27 localidades de 16 concelhos, entre Castelo Branco e Coimbra. Encontra aldeias de montanha, monumentos emblemáticos, percursos pedestres e praias fluviais. A serra da Gardunha, de uma beleza ímpar, oferece miradouros, paisagens e atracções gastronómicas. No Fundão, o centro histórico vale uma visita.



A celebração

Procissão das Pinhas

A Quadragésima, o ciclo de tradições da Quaresma e Semana Santa do concelho do Fundão, começou a 14 de Fevereiro e termina a 1 de Abril. As ruas do centro histórico, decoradas com pendões em tons de roxo, recebem ainda mais visitantes. "Além dos turistas, há pessoas que regressam às suas terras porque vêm passar esta quadra em família. Este ano esperamos um crescimento de 10%", revela o posto de turismo da câmara local. Encomendações das Almas, Ladainhas e percursos de Regras dos Passos são alguns dos rituais religiosos realizados em algumas aldeias do concelho.



A Barroca, uma aldeia do xisto, tem a tradição da singular Procissão das Pinhas. Os fiéis saem da Capela da Nossa Senhora da Rocha com ramos de pinheiro secos (com pinhas) e depois acendem-nas caminhando até ao adro da igreja. No fim, todos os ramos são postos no chão formando uma fogueira. Na Procissão dos Penitentes, na aldeia de Lavacolhos, os homens vestem-se com lençóis brancos carregando arados e outros utensílios agrícolas como desejo de um ano agrícola fértil.



No Fundão, as celebrações mais conhecidas são a Procissão Ecce Homo, na noite de Quinta-feira Santa, que percorre sete capelas do Fundão, e a Procissão do Enterro do Senhor, uma manifestação mais austera. Não há apenas rituais religiosos, mas também exposições e concertos. Por isso, foi criado uma espécie de passe turístico de quatro dias (58 euros por pessoa), que inclui por exemplo visitas às Aldeias do Xisto da Barroca e de Janeiro de Cima e um passeio de comboio turístico pelas cerejeiras em flor.



Onde ficar?

Para acordar no meio da natureza, escolha o Natura Glamping (933 529 451), a 3,8 quilómetros do Fundão, ou o Alambique de Ouro Hotel Resort & Spa (275 774 145), com uma arquitectura clássica e luxuosa, a 2,9 quilómetros do centro.



Onde comer?

Está em curso o festival Fundão – Aqui Come-se Bem – Sabores da Páscoa, ao qual aderiram 24 restaurantes e sete pastelarias do concelho. Se quiser provar maranhos ou lombinhos de porco com cerejas e castanhas é no restaurante As Tílias (275 772 269). O Alambique de Ouro, mas na versão restaurante, também oferece muitos pratos típicos, como o arroz de míscaros. Uma dica: o pão da quadragé- sima, criado por um padeiro do concelho, pode ser adquirido no Posto de Turismo.



CASTELO DE VIDE

Há rebanhos no adro da igreja e lavanda no ar

Para ver

A água da Fonte da Vila possui propriedades mineromedicinais. Aproveite para passear pela Rua da Judiaria e veja as várias Portas Ogivais. Não pode deixar de conhecer a antiga sinagoga (lembre-se que no século XIV já existia judiaria). Antes de sair de Castelo de Vide, suba até ao castelo medieval para admirar o panorama da sua posição dominante. Espanha fica bem perto.



A celebração

Bênção dos Cordeiros

Nesta vila do parque natural da serra de São Mamede, as actividades pascais são sobretudo de carácter religioso, mas o programa começou a 16 de Março com espectáculos de teatro, comédia e a 34ª Feira do Livro, que vai decorrer até ao fim do mês. Na Semana Santa, realizam-se procissões e missas, sobretudo na igreja matriz. Na sexta-feira, na igreja do Calvário (apenas aberta durante esta altura do ano), os visitantes podem apreciar a imagem de Nossa Senhora das Dores, transportada para o templo no dia anterior, do Lar de Santo Amaro. É também neste dia que se realiza a Procissão do Enterro do Senhor. O ponto alto é na manhã do Sábado de Aleluia, quando os lavradores levam os rebanhos ao adro da igreja matriz para serem benzidos, vendidos – e mortos para confeccionar os pratos típicos.



"No sábado à noite temos a missa na igreja matriz. A igreja está sempre cheia", conta Paula Crestino, de 33 anos, de Castelo de Vide. "Depois, toda a gente sai para a rua trazendo um chocalho do gado. Dão-se muitas voltas pelas ruas da vila a tocar os chocalhos, anunciando a ressurreição de Cristo." Depois desta tradicional Chocalhada, e à semelhança do ano passado, haverá também um espectáculo piromusical, uma combinação entre música e fogo-de-artifício. O domingo de Páscoa começa com a Procissão da Ressurreição.



"Estão representados todos os ofícios das gentes das terras. Cada grupo leva a sua bandeira (bandeira das cabeleireiras, dos ferreiros, das costureiras, agricultores, hotelaria…). Há um encontro entre os ofícios mais antigos e os mais modernos. A banda de Castelo de Vide e os bombeiros, com a sua fanfarra, também fazem parte desta procissão", diz Cristina, a neta do Pé de Salsa, o dono da histórica e antiga taberna Pé de Salsa, onde se vendiam petiscos típicos da vila. Tudo termina na segunda-feira, feriado municipal, com a celebração da Festa da Senhora da Luz – e se o tempo o permitir muitos aproveitam para um lanche no campo, junto à barragem de Póvoa e Meadas.



Onde ficar?

Na Quinta das Lavandas (245 919 133), a 4 km do centro, vai poder apreciar um aroma doce e floral, com uma nota balsâmica. Mais perto (5 minutos a pé), fica o Convento de Nossa Senhora da Vitória (245 919 204), construído em 1639.



Onde comer?

Há cabrito de cachafrito, migas ou alhada de cação para provar nos restaurantes D. Pedro V (245 901 236) e D’Jony (245 905 125). Para sobremesas e petiscos como pezinhos de coentrada, pode optar por A Confraria (245 905 106).



ÓBIDOS

A celebrar a Páscoa desde 1604

Para ver

Cada recanto de Óbidos merece um destaque e uma chamada de atenção. Mas se gosta de livros vai adorar a livraria de Santiago (dentro de uma igreja), a do Mercado (com um mercado biológico) e a da Adega (com um bar onde se vende e se prova vinho).



A celebração

Personagem do "gafaú"

Óbidos tornou-se um pólo que recebe todos os anos cerca de um milhão e meio de pessoas; nesta altura do ano, calcula-se que duas dezenas de milhares façam a visita para verem algumas das cerimónias mais antigas do País – sempre com música sacra em fundo. Antes da Semana Santa, que acontece desde 1604, realiza-se a Procissão Penitencial da Ordem Terceira de S. Francisco, ou procissão da Rapaziada, um cortejo que marca o início da Quaresma.



Na Semana Santa há uma sucessão de missas – a de Ramos na Paixão do Senhor, na igreja de Santa Maria, a Vespertina da Ceia do Senhor, na igreja de São Pedro, e a da Ressurreição, no Santuário do Senhor Jesus da Pedra, já no domingo.



Entre as procissões destacam-se a do Senhor de Jesus dos Passos, no domingo de Ramos, pelas 17h, entre a igreja de Santa Maria e a da Misericórdia. Para anunciar a aproximação do condenado, o cortejo é aberto pelo "gafaú", uma figura tradicional que representa o carrasco, caminhando descalça, com a cabeça envolvida por um pano, transportando nas mãos um trombone de varas em forma de serpente, o "serpentão".

Na sexta-feira, a procissão do Enterro do Senhor começa às 21h30. À luz de archotes, a imagem do Senhor é levada até à capela de São Martinho.



Onde ficar?

Durma na Pousada do Castelo (210 407 630) e fique dentro de uma das 7 Maravilhas de Portugal, o Castelo de Óbidos. Se quiser passar uma noite num quarto com réplicas de mobiliário utilizado na época medieval escolha o Hotel Real de Óbidos (262 955 090).



Onde comer?

Tem o ambiente romântico do restaurante Pousada do Castelo e pode optar pelo requinte antigo do restaurante A Nova Casa do Ramiro (262 958 324). Em qualquer dos casos, é claro que não resistirá a beber uma ginjinha de Óbidos numa das muitas paragens que há pelas ruas.



CONSTÂNCIA

A bênção dos barcos no rio

Para ver

Na vila onde viveu Luís de Camões, é quase impossível não visitar a Casa-Memória do poeta português. Aproveite e vá ver um dos emblemas da região e do País, o Castelo de Almourol, situado numa pequena ilha e um exemplo de arquitectura militar citado em todos os manuais.



A celebração

Festa da Nossa Senhora da Boa Viagem



Durante a Páscoa, as ruas de Constância são decoradas pelos moradores, pelo Agrupamento de Escolas, por associações e voluntários, com diversos materiais, nomeadamente papel. O resultado é imperdível.



"Costumam ser enfeitadas com flores de papel, barcos... Uma rua, a do Moinho, costuma ser enfeitada com moinhos. Depende de como as pessoas querem enfeitar a sua rua", conta Duarte Basílio, 24 anos, que vive em Montalvo, freguesia do concelho de Constância.



As Festas do Concelho de Constância, criadas em 1987, duram três dias (sexta-feira, sábado e domingo) e incluem um pouco de tudo, de espectáculos, mostras de artesanato e de doçarias, a um roteiro de tasquinhas com pratos tradicionais. O auge são as cerimónias da Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem.



Há uma razão histórica: a vila, antiga Penhete, tinha um importante porto e actividades de transporte fluvial, construção naval e de pesca. Era para se protegerem dos perigos das viagens de ida e volta a Lisboa que todos os anos, na Páscoa, faziam estas cerimónias.



No último dia, às 15h30, todos esperam a chegada das embarcações do cortejo fluvial de Tancos a Constância. Depois é a procissão: a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem é transportada da igreja matriz para as margens do Zêzere e do Tejo. As dezenas de barcos ornamentados nos rios são benzidos por um sacerdo- te que segue também de barco. Tudo acaba com um festival de fogo-de-artifício.



Onde ficar?

A Quinta da Santa Bárbara (249 739 214) é uma mansão rural do século XV, a 1,9 quilómetros de Constância, onde poderá ficar numa suíte com uma capela privativa. Se preferir um alojamento local, no centro poderá optar pelo Constância Guest House (926 371 415), com uma decoração encantadora.



Onde comer?

Sável com açorda de ovas? Prove-o no restaurante Dom José Pinhão (249 739 960). O preço médio é €15. Na Taberna Leopoldina (249 736 704), que vai abrir um novo espaço na vila no próximo dia 30, peça medalhões de alheira mirandesa grelha- dos com ovo de codorniz. Não deixe Constância sem levar os queijinhos do céu, um doce conven-tual. Compre-os no Café da Praça (249 739 743).



SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Um imenso tapete de flores



Para ver

O que começou por ser um museu etnográfico paroquial transformou-se no Museu do Traje da região, com uma mostra de vestuário usado nos séculos XIX e XX e exposições temporárias. Outra sugestão é seguir a Rota da Cortiça, pois é neste concelho algarvio que se fabricam as melhores rolhas do mundo.



A celebração

Festa das Tochas Floridas

Todos os anos, desde 1980 (ano em que a festa foi restaurada), esta vila do distrito de Faro organiza celebrações pascais. Na quinta-feira, sexta e sábado sucedem-se a Celebração da Morte do Senhor, o Enterro do Senhor e a Vigília Pascal. Depois, é o auge: as ruas enchem-se de cor e aromas de funcho, rosmaninho, alecrim, alfazema e flores silvestres. No domingo de Páscoa, às 9h30, tapetes de flores com símbolos estendem-se por mais de um quilómetro, pelas ruas.



O padre António Luís Farias Antunes, da paróquia de São Brás de Alportel e Santa Catarina da Fonte do Bispo, conta que a preparação desta festa se faz durante toda a semana por voluntários e associações. "As flores são recolhidas nos montes e vales. Depois têm que retirar os ramos", explica. É um trabalho árduo, noites e madrugada fora durante os dias anteriores (afinal são precisas três toneladas de flores campestres), para construção das tochas e dos tapetes de flores. "Começam a enfeitar às 3h para estar pronto pelas 9h", diz.



Este ano, existe alguma preocupação: "Há uma grande dificuldade porque a chuva veio tarde, está a chover e não sabemos se teremos muitas flores", diz o pároco. Após a Eucaristia da Ressurreição, na igreja matriz, segue-se a Procissão da Ressurreição com as Tochas Floridas, às 11h. Aqui, os andores dão lugar às tochas ornamentadas com flores, apenas carregadas por homens – são eles que abrem a procissão, formando filas e ao longo do cortejo reúnem-se em pequenos grupos para gritarem "Aleluia". Alguém grita: "Ressuscitou como disse!", e o grupo responde: "Aleluia, aleluia, aleluia!", enquanto erguem bem alto a tocha.



A celebração estende-se durante todo o dia. Há um Encontro de Sabores no Largo de S. Sebastião e uma Mostra de Artesanato, Doces e Petiscos Regionais no Adro da Igreja Matriz, além de música.



Onde ficar?

A 2,2 km do centro fica a Quinta dos Tesouros (289 842 581), ideal para repor energias. Se quiser desfrutar de uma vista panorâmica sobre a vila escolha o Farmhouse of The Plants (964 478 157), a 2,5 quilómetros de São Brás de Alportel.



Onde comer?

Se quiser provar boa comida regional eleja a Adega Nunes (289 845 809). O Ysconderijo (289 849 520), com propostas diferentes e surpreendentes, e o Lagar da Mesquita (289 845 809), dedicado à cozinha mediterrânica, também têm óptimas ofertas.



Artigo originalmente publicado em abril de 2018.