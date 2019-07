Portugueses vão gastar o dobro estas férias de verão

É por isso que os portugueses estão dispostos a gastar 1903 euros para viajarem para destinos internacionais, mais 903 euros que em 2018. Já quem fica por Portugal, o valor fica-se pelos 1142 euros, contrastando com os 691 euros do ano passado.



Na altura de escolher as férias, um terço dos inquiridos vai optar pelo regime de tudo incluído, o que faz com que as despesas cheguem aos 2000 euros. Já 23% ficará apenas pela opção de apenas dormida ou dormida com pequeno-almoço, o que traz o valor das despesas com estadia para os 588 euros.

As famílias portuguesas preveem gastar em média 1350 euros nestas férias de verão , o dobro daquela que era a previsão para o ano passado. Os dados são do Observatório Cetelem que todos os anos questiona os portugueses em relação às suas intenções de consumo para o período entre os meses de julho e setembro.Em 2018, o Cetelem já garantia que os portugueses tinham recuperado da quebra de rendimentos nas férias, após o corte de 50% nos subsídios de férias e de Natal. Por isso, os gastos neste período iam fixar-se nos 676 euros. Com o duplicar do valor consolida-se assim a ideia que os portugueses voltaram a ter dinheiro para fazer férias cá dentro e no estrangeiro.