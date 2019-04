Durante seis meses, duas jornalistas – Ana Catarina André (textos) e Marisa Cardoso (fotos) – fizeram 13 mil quilómetros para visitar 56 confrarias em 47 localidades de Portugal. O resultado chama-se Confrarias, um livro (250 págs., €25) que faz um inventário destas microorganizações de preservação de produtos gastronómicos, tradições, receitas ou regiões.





O panorama começa nos Açores com a Confraria do Queijo de São Jorge, composta por 105 confrades, e termina na Confraria do Atum, do Algarve (80 confrades). Pelo meio, passamos pela Confraria do Alentejo, pela do Medronho, da Cabra Velha, do Queijo da Serra da Estrela, do Cabrito Estonado, da Carne Barrosã, do Maranho ou do Vinho de Carcavelos.