No entanto, e apesar de metade dos portugueses acharem importantíssimo partilhar as fotografias nas redes sociais, 32% dos inquiridos pela edreams afirmaram mesmo que os viajantes que adoram partilhar fotografia são exibicionistas. E um quarto dos inquiridos afirma que quem passa a vida a tirar fotografias não está "a aproveitar as férias". Mas 23% acredita que férias com muitas fotografias é sinal de férias proveitosas.



60% dos portugueses assumem ainda que aceitam as fotografias tal como elas surgem, enquanto os restante 40% admitem que as retocam até ficarem perfeitas.

Metade dos portugueses fazem férias com as fotografias que vão poder partilhar na cabeça. De acordo com a agência de viagens edreams, um em cada dois portugueses escolhe o destino de férias considerando se o local é propício para boas fotografias que sejam partilháveis nas redes sociais.O adjetivo utilizado para caracterizar estes sítios é " Instagramável " e já é um fenómeno em alguns países europeus, entre os quais Espanha e Itália. Já os alemães e britânicos não se importar em ir para um sítio que dê fotografias menos capazes de causar inveja.