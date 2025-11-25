Sábado – Pense por si

Acrobata morre no 'Globo da Morte' durante espetáculo em Itália

Jovem de 26 anos perdeu o controle da mota e colidiu com outros dois colegas.

Christian Quezada Vásquez, um acrobata chileno de 26 anos, morreu durante uma apresentação do Circo Real Imperial em Sant'Anastasia, na província de Nápoles, Itália. O acidente ocorreu no sábado, dia 22, quando o artista participava do 'Globo da Morte', uma esfera de aço no interior da qual três motociclistas conduzem a alta velocidade.

Durante o espetáculo, o jovem chileno perdeu o controle e caiu no centro da esfera, provocando uma colisão entre os outros dois motocilistas, que não conseguiram desviar-se.  

Um deles, um mexicano de 43 anos, foi levado para o hospital em estado grave, mas já se encontra fora de perigo. O terceiro integrante, um colombiano também de 26 anos, sofreu apenas ferimentos ligeiros. 

Num dos vídeos que circulam nas redes sociais é possível ouvir um elemento da equipa a tentar manter a calma na plateia, que ficou em choque com o sucedido, ainda antes de se aperceber da gravidade do acidente. 

Uma investigação foi aberta após o acidente. A polícia local apreendeu os veículos e está a analisar as imagens de vídeo do evento.

