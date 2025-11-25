Tartaruga que viveu durante duas guerras mundiais morreu aos 141 anos

Gramma viveu durante duas guerras mundiais e passou por 20 presidentes dos EUA. Era a "Rainha do Zoo" de San Diego.

Depois de mais de um século a mastigar alface romana e frutos de cacto, a adorada tartaruga das Galápagos, Gramma, a mais antiga residente do Jardim Zoológico de San Diego, morreu. A tartaruga nasceu nas ilhas Galápagos e tinha cerca de 141 anos de idade, segundo os funcionários do zoo. Morreu em 20 de novembro.



Tartaruga Gramma, "Rainha do Zoo" de San Diego, viveu durante duas guerras mundiais e 20 presidentes dos EUA San Diego Zoo Wildlife Alliance via AP

Não se sabe exatamente quando é que a tartaruga chegou ao jardim zoológico de San Diego, mas os funcionários do jardim zoológico disseram que ela veio do jardim zoológico do Bronx em 1928 ou 1931, como parte do seu primeiro grupo de tartarugas das Galápagos. Viveu durante duas guerras mundiais e 20 presidentes dos EUA.

Os especialistas que cuidavam dela chamavam-lhe carinhosamente "a Rainha do Zoo". Ela sofria de problemas ósseos relacionados com a sua idade avançada que progrediram recentemente antes de ser eutanasiada, disse o jardim zoológico.

Muitos visitantes comentaram nas redes sociais o facto de terem visitado a tartaruga pela primeira vez quando eram jovens e de terem podido voltar anos mais tarde com os seus filhos.

Cristina Park, 69 anos, disse à Associated Press que uma das suas primeiras recordações da infância foi ir ao jardim zoológico de San Diego quando tinha 3 ou 4 anos e andar nas costas de uma tartaruga. Isso já não é permitido, mas a experiência inspirou-a a ter uma pequena tartaruga do deserto como animal de estimação e a aprender mais sobre a conservação das tartarugas.

"É espantoso o facto de terem conseguido viver durante tanto tempo", disse Park. "E, no entanto, ainda lá estão. "

As tartarugas-das-Galápagos podem viver mais de 100 anos na natureza e quase o dobro em cativeiro.

A mais velha tartaruga das Galápagos conhecida chamava-se Harriet, que viveu no Jardim Zoológico da Austrália até aos 175 anos de idade. Foi recolhida das Ilhas Galápagos em 1835, quando tinha apenas o tamanho de um prato de jantar, de acordo com o zoológico. Isto significa que ela nasceu algures por volta de 1830 e morreu em 2006.

As tartarugas das Galápagos incluem 15 subespécies de tartarugas das ilhas, três das quais foram consideradas extintas. As restantes são vulneráveis ou estão criticamente ameaçadas, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza.

Nas últimas décadas, foram feitos esforços concertados para criar estas tartarugas em cativeiro, com mais de 10.000 juvenis libertados na natureza desde 1965, de acordo com a Galapagos Conservancy. Algumas subespécies foram trazidas de volta do limiar da extinção.

Em abril, nasceram no jardim zoológico de Filadélfia quatro tartarugas-das-Galápagos bebés de pais com cerca de 100 anos de idade, um acontecimento inédito na história do jardim zoológico. Em junho, Goliath, residente do Zoo Miami e tartaruga das Galápagos, tornou-se pai pela primeira vez aos 135 anos de idade.