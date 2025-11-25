Italiano tentou fazer-se passar pela mãe falecida para receber pensão

Homem usou peruca, maquilhagem e verniz nas unhas para tentar renovar bilhete de identidade da progenitora.

Um italiano de 57 anos foi apanhado em flagrante disfarçado da própria mãe, já falecida, quando tentava renovar o bilhete de identidade da progenitora para continuar a receber a pensão dela.



Fotografias de passaportes com Nancy Pelosi e Chuck Schumer com visuais alterados DR

O homem, que não foi identificado, dirigiu-se à câmara municipal de Borgo Virgilio, na região de Mântua, no norte de Itália, vestido de mulher, com uma peruca, maquilhagem, colar de pérolas e brincos e as unhas pintadas, numa tentativa de se fazer passar pela mãe para renovar o documento.

Os funcionários desconfiaram a chamaram a polícia, que rapidamente descobriu a verdade. Quando se dirigiram a casa do suspeito, encontraram o corpo mumificado da mãe, Graziella Dall'Oglio, que terá falecido há três anos.

O caso ocorreu no passado dia 11 de novembro, mas só agora foi revelado pela imprensa local.

O homem vai agora responder em tribunal pelos crimes de ocultação de cadáver, roubo de identidade, fraude contra a segurança social e falsificação de documentos.