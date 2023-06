Com pouco mais de 2 anos recitava o Salmo 23, da Bíblia, memorizava perguntas e respostas do catecismo presbiteriano e cantava letras completas de músicas, só de as ouvir uma vez. Donald Triplett foi o “caso 1” a ser diagnosticado com autismo, em 1943. Morreu no passado dia 15 de junho, na sua casa em Forest, uma pequena cidade rural no estado norte-americano do Mississípi. Tinha 89 anos.