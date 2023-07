"O que é isto?”, pergunta o pai dos meus filhos apontando para uma tigela com água na bancada da cozinha, com o caule de um aipo suspenso por pauzinhos chineses. “Estou a ver se volta a crescer. Vi na Internet”, explico. Dias depois, deteto duas folhas a brotar do centro do caule. Mas clamei vitória cedo demais: ao fim de cinco dias, o caule apodreceu, atraindo mosquitos. Deveria ter mudado a água? Não sei. Mas a primeira tentativa de reduzir o desperdício de alimentos e, com isso, diminuir o impacto da inflação no orçamento familiar, falhou.