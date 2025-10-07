Sábado – Pense por si

A verdade sobre Rabo de Peixe

Tiago Carrasco 07 de outubro de 2025 às 23:00

A CMTV estreia o documentário exclusivo, de Rúben Pacheco Correia, sobre o que realmente aconte ceu com a cocaína que, ao mesmo tempo, destruiu e celebrizou a vila açoriana.

O traficante siciliano Antonino Quinci, hoje com 69 anos, está consciente das terríveis consequências do erro que cometeu em junho de 2001, quando os 750 kg de cocaína que tentou esconder nas grutas da costa norte da ilha de São Miguel, nos Açores, acabaram por dar à costa: “A viagem que terminou nos Açores era para ter demorado 40 dias, mas acabou por demorar 40 anos para mim. Uma viagem que nunca terminou na minha cabeça, pelas repercussões que teve”, confessou a Rúben Pacheco Correia, autor do documentário Rabo de Peixe – A Verdadeira História, que a CMTV estreia a 13 de outubro.

