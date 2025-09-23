Sábado – Pense por si

23 de setembro de 2025 às 14:33

Produção da CMTV que relata “a verdadeira história de Rabo de Peixe” apresentada no Parlamento Europeu

O diretor geral-editorial da Medialivre participou, esta terça-feira, num debate sobre o tráfico de droga. O evento ocorreu no Parlamento Europeu onde foram anunciados os cinco episódios do documentário de Rúben Pacheco, que vai ser exibido em outubro.

