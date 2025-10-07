Sábado – Pense por si

O que é um tubarão de ténis?

Susana Lúcio
23:00

É um brainrot, a nova moda entre os miúdos. Bonecos gerados por IA, com nomes em italiano, que são um sucesso no Roblox.

Começou com uma canção. “Tralalero Tralala”, entoava o meu filho, João, de 10 anos. Pensei tratar-se do êxito musical do momento, mas depois surgiram mais expressões bizarras – Bombardiro Crocodilo, Chimpanzini Bananini e Capuccino Assassino – todas ditas com um acentuado sotaque italiano. “O que é isso?”, inquiri. “O Bombardiro Crocodilo é metade crocodilo, metade avião, e o Champanzini Bananini é metade chimpanzé, metade banana – são brainrots [cérebros apodrecidos, em tradução literal]”, respondeu. Fiquei ainda mais perdida.

