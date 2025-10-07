Sábado – Pense por si

Vida

Agência em dívida com famosos: uma história antiga

Raquel Lito
Raquel Lito 23:00

A Glam deve 1,5 milhões de euros aos seus agenciados e ao Estado. A atriz Sofia Ribeiro diz à SÁBADO estar desiludida. Como foi possível chegar aqui?

Num modelo de negócio à base da confiança, como é o do agenciamento de estrelas, a relação ultrapassa o campo profissional. Para quê formalizar contratos, se os artistas conhecem há muito os seus bookers e os donos das agências que os representam; se são visitas de casa uns dos outros; se aparecem, por vezes, em eventos juntos e partilham confidências? É terreno fértil para eventuais abusos e casos de burlas agravadas (ou seja, acima de 5 mil euros). Um dos mais falados este ano foi o de Manuel Santana Lopes, ex-diretor de operações da Notable, acusado de ter desviado 220 mil euros (ver caixa). Uma das vítimas, Carolina Patrocínio, já recebeu o dinheiro, mas há casos semelhantes noutras agências.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Acusação Crime Empresas Crédito e dívida Nuno Lopes Santana Luís Lemos Sofia Ribeiro José Gouveia Paulo Pinho Instagram Alentejo Agency
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Agência em dívida com famosos: uma história antiga