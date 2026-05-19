Já ouviu histórias de todos os géneros, mas aquela que mais impacto teve nela nem sequer é a mais grave. “Lembro-me sempre de uma filha que todos os anos esperava ansiosamente pelo Natal, por causa da reunião da família, mas a mãe arranjava maneira de não passar a ocasião com ela, preferia ir com as amigas ou com o companheiro que tinha ou estava a conhecer na altura”, conta à SÁBADO a psicóloga espanhola Maria Segrelles. “Ela estava tão ansiosa e nunca acontecia. Depois via nas redes sociais as fotografias de famílias felizes e ela passava o Natal sozinha, porque a sua família não era grande e o pai já não estava presente”, relata. Até para a especialista era doloroso. “Eu própria pensava: ‘Como é que aquela mãe não se apercebe de que a filha precisa dela?’”, conta.

As feridas provocadas pelas mães